Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Lao động - Việc làm

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Kết nối việc làm cho hơn 100 lao động tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 10-3, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức phiên giao dịch việc làm với chuyên đề “Thông tin thị trường lao động và kết nối việc làm”.

Phiên giao dịch được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (215 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn) có 7 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với hơn 1.000 vị trí việc làm trong các lĩnh vực như: chế biến gỗ, may mặc, xây dựng công trình thủy lợi và cấp thoát nước, dịch vụ vận tải hàng hóa…

1-giao-dich-viec-lam-cd.jpg
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, các doanh nghiệp đã trực tiếp tư vấn cho hơn 100 người lao động, phỏng vấn trên 80 người. Trong đó, 28 lao động bước đầu trao đổi, thỏa thuận về điều kiện làm việc và mức thu nhập với doanh nghiệp để sắp xếp công việc cá nhân trước khi nhận việc.

2-giao-dich-viec-lam-cd.jpg
Doanh nghiệp hỗ trợ thông tin, phỏng vấn người lao động tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngày 10.3. Ảnh: ĐVCC

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin thị trường lao động và tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, chuyên đề nhằm kết nối trực tiếp người lao động với doanh nghiệp.

Đồng thời, đơn vị chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có môi trường làm việc ổn định, thu nhập phù hợp để tư vấn, giới thiệu việc làm, góp phần tạo việc làm bền vững cho người lao động trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng quà Tết cho người lao động khó khăn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng quà Tết cho người lao động khó khăn

Lao động - Việc làm

(GLO)- Chiều 9-2, tại Công ty TNHH Công nghiệp Able Tây Sơn (Cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Sơn), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 9 xã thuộc Công đoàn xã Tây Sơn phụ trách.

Lương tăng, thưởng Tết cao nhất 1,8 tỷ đồng

Lương tăng, thưởng Tết cao nhất 1,8 tỷ đồng

Lao động - Việc làm

Tết Bính Ngọ 2026 cận kề, người lao động đón tin vui với xu hướng tiền lương, thưởng Tết cao hơn năm trước. Không chỉ vậy, doanh nghiệp nghĩ thêm nhiều giải pháp chăm lo người lao động như đưa đón về quê ăn Tết, tặng quà, tổ chức chương trình vui chơi, ngày hội gia đình…

Xuất khẩu lao động, mở hướng thoát nghèo

Xuất khẩu lao động, mở hướng thoát nghèo

Lao động - Việc làm

(GLO)- Gia Lai đang đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng nguồn nhân lực. Trọng tâm là vào các thị trường ổn định, thu nhập cao giúp người lao động tích lũy kinh nghiệm, nâng tay nghề và tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Xã hội

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

null