Kết nối việc làm cho hơn 100 lao động tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 10-3, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức phiên giao dịch việc làm với chuyên đề “Thông tin thị trường lao động và kết nối việc làm”.

Phiên giao dịch được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (215 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn) có 7 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với hơn 1.000 vị trí việc làm trong các lĩnh vực như: chế biến gỗ, may mặc, xây dựng công trình thủy lợi và cấp thoát nước, dịch vụ vận tải hàng hóa…

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, các doanh nghiệp đã trực tiếp tư vấn cho hơn 100 người lao động, phỏng vấn trên 80 người. Trong đó, 28 lao động bước đầu trao đổi, thỏa thuận về điều kiện làm việc và mức thu nhập với doanh nghiệp để sắp xếp công việc cá nhân trước khi nhận việc.

Doanh nghiệp hỗ trợ thông tin, phỏng vấn người lao động tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngày 10.3. Ảnh: ĐVCC

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin thị trường lao động và tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, chuyên đề nhằm kết nối trực tiếp người lao động với doanh nghiệp.

Đồng thời, đơn vị chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có môi trường làm việc ổn định, thu nhập phù hợp để tư vấn, giới thiệu việc làm, góp phần tạo việc làm bền vững cho người lao động trên địa bàn.