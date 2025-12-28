Doanh nghiệp chủ động điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng các loại hình bảo hiểm được điều chỉnh theo quy định mới của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai có văn bản hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động kịp thời rà soát, điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Áp dụng nghị định mới theo địa bàn

Theo hướng dẫn của BHXH tỉnh, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng các loại bảo hiểm bắt buộc được thực hiện theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10-11-2025 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Chậm nhất đến ngày 31-1-2026, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ảnh: An Khang

Đối tượng áp dụng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Điều 2 của nghị định này. Mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ được xác định theo vùng, gắn với địa bàn nơi người lao động làm việc.

Cụ thể, kể từ ngày 1-1-2026, mức lương tối thiểu là 4.140.000 đồng/tháng, tương ứng mức lương tối thiểu 20.000 đồng/giờ, được áp dụng đối với vùng III.

Trên địa bàn tỉnh, vùng III bao gồm các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, xã Gào và Biển Hồ.

Vùng IV gồm các xã, phường còn lại trên địa bàn tỉnh, mức lương tối thiểu tháng là 3.700.000 đồng, tương ứng mức lương tối thiểu 17.800 đồng/giờ.

BHXH tỉnh lưu ý, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định cho địa bàn đó. Trường hợp đơn vị, chi nhánh hoạt động trên nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì mỗi đơn vị, chi nhánh áp dụng mức lương theo địa bàn nơi hoạt động.

Riêng các đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Bảo đảm quyền lợi người lao động

Một nội dung quan trọng được BHXH tỉnh nhấn mạnh là đối với người lao động đang hưởng lương theo các hình thức như trả lương theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm hoặc lương khoán, thì mức lương đang trả khi quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định.

Đối với bảo hiểm thất nghiệp, trường hợp đơn vị, doanh nghiệp đang đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động với mức tiền lương cao hơn 20 tháng lương tối thiểu theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP thì mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng chỉ tính bằng 20 tháng lương tối thiểu.

BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định, tránh tình trạng đóng vượt trần nhưng không làm phát sinh thêm quyền lợi cho người lao động.

Bên cạnh việc xác định mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm, BHXH tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng quy định về mức lương giao kết trong hợp đồng lao động, phù hợp với Điều 4 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Theo đó, khi thực hiện mức lương tối thiểu mới, người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát toàn bộ các chế độ trả lương đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, cũng như các quy chế, quy định nội bộ liên quan đến tiền lương để điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Ông Đặng Văn Lý - Phó Giám đốc BHXH tỉnh - cho biết: “Đối với những nội dung trả lương đã thỏa thuận và đang có lợi hơn cho người lao động thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trong đó, bao gồm các chế độ trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề; cao hơn ít nhất 5% đối với công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; cao hơn ít nhất 7% đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm so với công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường”.