Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp nhận đăng ký tham gia đào tạo ngành Điều dưỡng dành cho quân nhân xuất ngũ

(GLO)- Ngày 15-3, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (phường Hội Phú) thông báo tiếp nhận đăng ký tham gia đào tạo ngành Điều dưỡng dành cho quân nhân xuất ngũ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có mong muốn học tập ngành Điều dưỡng và làm việc trong lĩnh vực y tế có thể nộp đăng ký tham gia đào tạo tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp nhận đăng ký tham gia đào tạo ngành Điều dưỡng dành cho quân nhân xuất ngũ. Ảnh: Như Nguyện

Thời gian đào tạo theo chương trình đào tạo chính quy của các Trường Đại học/Cao đẳng liên kết. Hình thức đào tạo, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sẽ phối hợp với các Trường Đại học, Cao đẳng để tổ chức đào tạo trình độ Điều dưỡng theo quy định hiện hành.

Sau khi tốt nghiệp và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, học viên có thể được xem xét hỗ trợ học phí và ưu tiên cơ hội làm việc tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng và thỏa thuận phù hợp giữa các bên.

Các cá nhân có nhu cầu, liên hệ thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quyết Thắng - Trưởng phòng Quản trị tổng hợp, số điện thoại: 0376878686 hoặc bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Tổ Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, số điện thoại: 0386911302.

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại QĐ số 304 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức. Theo đó, chậm nhất đến ngày 1-7-2027, lãnh đạo các cơ quan phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

(GLO)- Chiều 9-2, tại Công ty TNHH Công nghiệp Able Tây Sơn (Cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Sơn), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 9 xã thuộc Công đoàn xã Tây Sơn phụ trách.

Tết Bính Ngọ 2026 cận kề, người lao động đón tin vui với xu hướng tiền lương, thưởng Tết cao hơn năm trước. Không chỉ vậy, doanh nghiệp nghĩ thêm nhiều giải pháp chăm lo người lao động như đưa đón về quê ăn Tết, tặng quà, tổ chức chương trình vui chơi, ngày hội gia đình…

(GLO)- Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường việc làm thời vụ trên địa bàn tỉnh đã trở nên sôi động. Nhiều cơ sở sản xuất, cửa hàng, siêu thị liên tục tuyển lao động với mức thù lao khá. Tuy nhiên, không ít chủ cơ sở "đứng ngồi không yên" vì không tuyển được lao động.

(GLO)- Sáng 12-12, tại phường Pleiku, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội việc làm với chủ đề "Cung ứng nhân lực phục vụ Tết Nguyên đán". Sự kiện thu hút trên 300 người lao động tham gia, trong đó có 120 người thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

