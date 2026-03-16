(GLO)- Ngày 15-3, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (phường Hội Phú) thông báo tiếp nhận đăng ký tham gia đào tạo ngành Điều dưỡng dành cho quân nhân xuất ngũ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có mong muốn học tập ngành Điều dưỡng và làm việc trong lĩnh vực y tế có thể nộp đăng ký tham gia đào tạo tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp nhận đăng ký tham gia đào tạo ngành Điều dưỡng dành cho quân nhân xuất ngũ. Ảnh: Như Nguyện

Thời gian đào tạo theo chương trình đào tạo chính quy của các Trường Đại học/Cao đẳng liên kết. Hình thức đào tạo, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sẽ phối hợp với các Trường Đại học, Cao đẳng để tổ chức đào tạo trình độ Điều dưỡng theo quy định hiện hành.

Sau khi tốt nghiệp và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, học viên có thể được xem xét hỗ trợ học phí và ưu tiên cơ hội làm việc tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng và thỏa thuận phù hợp giữa các bên.

Các cá nhân có nhu cầu, liên hệ thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quyết Thắng - Trưởng phòng Quản trị tổng hợp, số điện thoại: 0376878686 hoặc bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Tổ Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, số điện thoại: 0386911302.