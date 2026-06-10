Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức bổ sung

(GLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức bổ sung.

Theo đó, chuyển 61 chỉ tiêu tuyển dụng dành riêng cho người dân tộc thiểu số không có người nộp hoặc nộp chưa đủ số lượng chỉ tiêu cần tuyển tại Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch số 780/KH-SGDĐT ngày 2-2-2026 của Sở GD&ĐT sang chỉ tiêu tuyển dụng chung (dành cho mọi đối tượng).

Thí sinh đăng ký dự tuyển trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày ban hành thông báo. Ảnh minh họa: Nhã Uyên

Thí sinh đăng ký dự tuyển trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày ban hành thông báo, nộp Phiếu đăng ký dự tuyển về Phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD&ĐT) tại số 08 Trần Phú, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Thí sinh cũng có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện nơi đến).

Sở GD&ĐT cũng lưu ý, mỗi thí sinh chỉ nộp 1 Phiếu đăng ký dự tuyển; các thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Gia Lai năm 2025 không được tiếp tục đăng ký các chỉ tiêu tại thông báo này.

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 813/TB-SGDĐT ngày 13-2-2026 của Sở GD&ĐT về việc tuyển dụng viên chức và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.