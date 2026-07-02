Gia Lai tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động

(GLO)- Ngày 1-7, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm dành cho lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp và lao động tự do.

Hai phiên giao dịch được tổ chức tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (50 Sư Vạn Hạnh, phường Pleiku) và xã Pờ Tó.

Phiên giao dịch việc làm tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai (50 Sư Vạn Hạnh, phường Pleiku). Ảnh: Đ.Y

Tham gia phiên giao dịch có 15 doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Gia Lai và Tổ chức Giáo dục đào tạo ngôn ngữ Power Plus Education-Chi nhánh Power Plus Gia Lai-Kon Tum. Tại phiên giao dịch, các đơn vị đã tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, thông tin về học nghề và xuất khẩu lao động cho người lao động.

Phiên giao dịch việc làm tổ chức tại trụ sở xã Pờ Tó. Ảnh: Đ.Y

Thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, hơn 200 doanh nghiệp đã giới thiệu trên 4.000 vị trí việc làm với nhiều ngành nghề khác nhau, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp với trình độ, kỹ năng và nhu cầu.

Kết thúc 2 phiên giao dịch, 120 lao động đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm trong và ngoài tỉnh, đồng thời đăng ký tham gia học nghề nhằm nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.