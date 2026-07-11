Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường liên kết tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh

(GLO)- Chiều 9-7, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) đã diễn ra Hội thảo tư vấn hướng nghiệp và phân luồng tuyển sinh năm 2026.

Hội thảo do Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch (tỉnh Tây Ninh), Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành (tỉnh Tây Ninh) và Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp tổ chức.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: D.L

Tại hội thảo, các đơn vị đã tập trung trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS, THPT; tăng cường liên kết, liên thông đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp.

Các đơn vị cũng giới thiệu những ngành đào tạo trọng điểm như: công nghệ thông tin và chuyển đổi số, điện - điện tử, công nghệ ô tô, logistics, du lịch - khách sạn - nhà hàng, chăm sóc sức khỏe, ngoại ngữ, du lịch golf; đồng thời chia sẻ định hướng xây dựng mô hình đào tạo mở, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, tuyển sinh và đào tạo.

ThS. Thái Thị Bạch Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS, THPT. Ảnh: D.L

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai Đặng Văn Phụng cho biết, tỉnh xác định phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, mở và hội nhập; đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, năng lực số, tư duy đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai Đặng Văn Phụng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: D.L

Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp triển khai hiệu quả các đề án, kế hoạch của tỉnh về đào tạo nghề gắn với cung ứng và giải quyết việc làm; xây dựng hệ sinh thái giáo dục nghề nghiệp hiện đại, linh hoạt, lấy người học làm trung tâm và doanh nghiệp làm động lực phát triển.