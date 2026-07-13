Ngoài việc hướng dẫn xếp lương đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã, Bộ Nội vụ quy định rõ tỷ lệ xếp ngạch chuyên viên chính đối với lãnh đạo cơ quan chuyên môn cấp xã theo vị trí việc làm.

Bộ Nội vụ vừa có công văn trả lời Sở Nội vụ Quảng Ngãi về việc xếp ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, qua đó hướng dẫn cụ thể việc áp dụng đối với một số chức danh lãnh đạo ở cấp xã và cấp tỉnh.

Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương, xếp ngạch theo vị trí việc làm ở cấp xã

Hướng dẫn xếp lương đối với lãnh đạo cấp xã

Đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết việc xếp lương tiếp tục thực hiện theo Nghị định 204. Theo đó, cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử đang đảm nhiệm

Do đó, địa phương căn cứ Quy định 368 và Nghị định 361 để tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định việc xếp lương theo ngạch công chức tương ứng. Địa phương phải bảo đảm đúng cơ cấu ngạch trước ngày 1.7.2027.

Về việc xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Bộ Nội vụ hướng dẫn tỷ lệ công chức lãnh đạo, quản lý là cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương được quy định Nghị định 361.

Việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng đối với công chức đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương trước ngày 1.7.2025 thực hiện theo quy định nghị định này.

Theo đó, trường hợp cơ quan sử dụng có số lượng thực tế vượt quá tỷ lệ quy định tại Nghị định này thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc sắp xếp, bố trí để bảo đảm sau ngày 1.7.2027 thực hiện đúng tỷ lệ theo quy định.

Trong thời gian này, các đơn vị không thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ từ thấp lên cao đối với những vị trí việc làm đã vượt quá tỷ lệ theo quy định.

Trong thời gian chuyển tiếp, các đơn vị không thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm lên ngạch chuyên môn cao hơn đối với những vị trí đã vượt tỷ lệ theo quy định.

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp xã được xếp ngạch chuyên viên chính

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bao gồm cả Trung tâm Phục vụ hành chính công, được xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương với tỷ lệ 100%.

Đối với cấp phó người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, việc xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương được thực hiện theo tỷ lệ không vượt quá 50% tổng số cấp phó của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc cấp xã, bao gồm cả Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tỷ lệ cụ thể do cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ quy định tại Nghị định 361/2025 để tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện việc xếp ngạch đối với các chức danh này, bảo đảm phù hợp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Theo Bộ Nội vụ, việc hướng dẫn cụ thể tỷ lệ xếp ngạch sẽ giúp các địa phương thống nhất trong bố trí công chức theo vị trí việc làm, đồng thời bảo đảm thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Theo Thu Hà (TNO)