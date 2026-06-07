(GLO)- Sáng 7-6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” nhằm chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân, viên chức, người lao động.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo lễ phát động.

Quang cảnh lễ phát động phong trào thi đua tại Gia Lai. Ảnh: Bảo Long

Buổi lễ được kết nối với hơn 100 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của hơn 20.000 công nhân, người lao động.

Phát biểu phát động phong trào, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế.

Thời gian qua, thị trường lao động cơ bản ổn định, việc làm được duy trì, thu nhập người lao động từng bước cải thiện. Năng suất lao động giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân 15,3%/năm, tuy nhiên vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và còn khoảng cách so với khu vực.

Chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng nghề và khả năng làm chủ công nghệ còn hạn chế; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt 29,2%, đời sống một bộ phận người lao động vẫn còn khó khăn.

Trong bối cảnh phát triển dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, đòi hỏi xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, có tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch nước khẳng định: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” có ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của người lao động; đồng thời, tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Gia Lai quyết tâm hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”. Ảnh: Bảo Long

Để phong trào đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch nước đề nghị cần gắn thi đua với xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, vững mạnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cấp Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các bộ, ngành, địa phương cần lấy nâng cao năng suất lao động làm trung tâm, hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường lao động hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Doanh nghiệp phải coi người lao động là tài sản quý giá nhất, chú trọng đổi mới quản trị, xây dựng cơ chế tiền lương, thưởng công bằng, minh bạch theo năng suất và hiệu quả.

Mỗi đoàn viên, công nhân, người lao động cần không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, kỹ năng số, tác phong công nghiệp, chủ động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai trao cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh. Ảnh: Bảo Long

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2026-2031 với các nội dung trọng tâm như: nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; đẩy mạnh lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng môi trường làm việc hài hòa, ổn định, tiến bộ, nâng cao đời sống người lao động.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; trao tặng cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 1 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025; trao bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho 8 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2025.

Trao bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi , xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2025. Ảnh: Bảo Long

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh cũng đã trao bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề: “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”, “Văn hóa, Thể thao”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2025 và phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” giai đoạn 2021-2025.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bảo Long

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã trao 21 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tổ chức thăm hỏi, trao 5 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.