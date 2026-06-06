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Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có nội dung nổi bật: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV; Hội thảo khoa học quốc gia “Du lịch thể thao cơ hội lớn cho kinh tế - xã hội Gia Lai”; Hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục xác thực thuê bao di động...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV

+ Hội thảo khoa học quốc gia “Du lịch thể thao cơ hội lớn cho kinh tế - xã hội Gia Lai”

+ Ra quân chiến dịch 60 ngày cao điểm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

+ Hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục xác thực thuê bao di động

+ Cầu thủ Việt kiều Ryan Ha sẽ chia tay Hoàng Anh Gia Lai

+ Người dân tự nguyện giao nộp 1 cá thể kỳ đà hoa nặng 5 kg

09:00

Nhịp sống hôm nay:

+ Giá vàng chiều 5-6 “lao dốc”, giảm tiếp 2,8 triệu đồng/lượng

+ Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

10:47

Câu chuyện thể thao: Dạy võ và trao truyền yêu thương

13:42

Sống khỏe: Một quả bơ mỗi ngày, nhiều lợi ích cho sức khỏe

15:21

Thời tiết hôm nay: Nắng nóng quay trở lại phía Đông tỉnh Gia Lai, có nơi trên 38 độ

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