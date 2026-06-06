Tin nhanh đầu ngày:
+ Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV
+ Hội thảo khoa học quốc gia “Du lịch thể thao cơ hội lớn cho kinh tế - xã hội Gia Lai”
+ Ra quân chiến dịch 60 ngày cao điểm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
+ Hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục xác thực thuê bao di động
+ Cầu thủ Việt kiều Ryan Ha sẽ chia tay Hoàng Anh Gia Lai
+ Người dân tự nguyện giao nộp 1 cá thể kỳ đà hoa nặng 5 kg
Nhịp sống hôm nay:
+ Giá vàng chiều 5-6 “lao dốc”, giảm tiếp 2,8 triệu đồng/lượng
+ Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp
Câu chuyện thể thao: Dạy võ và trao truyền yêu thương
Sống khỏe: Một quả bơ mỗi ngày, nhiều lợi ích cho sức khỏe
Thời tiết hôm nay: Nắng nóng quay trở lại phía Đông tỉnh Gia Lai, có nơi trên 38 độ