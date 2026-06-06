(GLO)- Bản tin có nội dung nổi bật: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV; Hội thảo khoa học quốc gia “Du lịch thể thao cơ hội lớn cho kinh tế - xã hội Gia Lai”; Hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục xác thực thuê bao di động...