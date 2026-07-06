(GLO)- Ngày 6-7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có thông báo về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2025.

Kết luận số 40-KL/TW ngày 2-6-2026 của Bộ Chính trị về bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031 nêu rõ: “Đối với những nơi có số công chức, viên chức có mặt lớn hơn số biên chế được giao năm 2026 phải khẩn trương xây dựng, kế hoạch, giải pháp lộ trình phù hợp, khả thi nhằm từng bước sắp xếp, điều chỉnh để đến hết năm 2026 phải đưa về đúng số biên chế được Bộ Chính trị giao”.

Bên cạnh đó, định hướng giao biên chế giai đoạn 2027-2031 xác định “Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị (khoảng từ 5-10%)".

Gia Lai tạm dừng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2025. Ảnh: T.D

Căn cứ Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 23-6-2026 của Tỉnh ủy Gia Lai về biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam và chính quyền địa phương năm 2026, biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh được giao là 47.909 chỉ tiêu.

Ngành giáo dục dự kiến sẽ cắt giảm 10% (tương đương 4.406 chỉ tiêu). Do đó, kế hoạch tuyển dụng 4.088 chỉ tiêu viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2025 chưa thể thực hiện.

Để bảo đảm việc quản lý, sử dụng biên chế viên chức phù hợp với số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2026; đồng thời, rà soát, điều chỉnh số lượng chỉ tiêu biên chế so với năm 2025, Sở GD&ĐT thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2025.

Thời gian tạm dừng đến khi sắp xếp xong biên chế dôi dư theo biên chế viên chức được giao năm 2026 và được cấp có thẩm quyền giao bổ sung biên chế cho ngành giáo dục (nếu có).