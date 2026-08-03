Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

(GLO)- Công chức, viên chức và sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, không bao gồm phụ cấp.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 258/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là chính sách hỗ trợ đối với người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Để được hưởng chính sách này, người sử dụng ngoại ngữ hiếm phải sử dụng thành thạo 1 trong các ngoại ngữ thuộc danh mục do Chính phủ quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: biên dịch, phiên dịch, đàm phán, nghiên cứu, giảng dạy, soạn thảo văn bản hoặc trực tiếp tham gia các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Đồng thời, việc sử dụng ngoại ngữ phải được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận về nhu cầu, hiệu quả sử dụng và được Hội đồng xét duyệt ngoại ngữ hiếm công nhận.

Theo phụ lục ban hành kèm Nghị định số 258/2026/NĐ-CP, có 23 ngoại ngữ hiếm thuộc diện áp dụng chính sách, gồm: Azerbaijan, Belarus, Bồ Đào Nha, Bulgari, Đan Mạch, Hà Lan, Hungary, Indonesia, Kazakhstan, Khmer, Lào, Malay, Myanmar, Mông Cổ, Phần Lan, Filipino, Romania, Séc, Slovakia, Thái, Thụy Điển, Ukraina và Ý.

Nghị định cũng quy định Bộ Ngoại giao chủ trì thành lập Hội đồng xét duyệt ngoại ngữ hiếm do 1 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Chủ tịch.

Hằng năm, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, các bộ, ngành, địa phương lập danh sách người đủ điều kiện gửi Bộ Ngoại giao để tổ chức xét duyệt.

Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là căn cứ xác định đối tượng và thời điểm được hưởng hỗ trợ.

Khoản hỗ trợ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng, không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội và được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Theo Chính phủ, chính sách này nhằm khuyến khích, phát huy nguồn nhân lực có năng lực ngoại ngữ đặc thù, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; đồng thời góp phần thu hút, giữ chân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan có trình độ chuyên môn cao phục vụ các lĩnh vực chiến lược của đất nước.