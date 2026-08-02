Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai cấp cứu thành công thai phụ bị vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ

(GLO)- Ngày 2-8, thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), ê kíp y, bác sĩ của đơn vị vừa cấp cứu thành công sản phụ mang thai 34 tuần 2 ngày bị vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ, bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.

Theo đó, sáng 1-8, chị Siu H'li (SN 2007, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) nhập cấp cứu Sản, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai khi thai mới 34 tuần 2 ngày, trong tình trạng cổ tử cung đã mở trọn, đau nhói vùng vết mổ cũ, tử cung co cường tính. Từ các dấu hiệu trên, ê kíp sản khoa nghĩ ngay đến nguy cơ vỡ tử cung trên nền sẹo mổ lấy thai cũ

Qua khai thác, được biết sản phụ mang thai lần 2, tiền sử mổ lấy thai 1 lần vào năm 2024.

Nhận định đây là một tình huống cấp cứu sản khoa tối khẩn, ê kíp đã kích hoạt quy trình mổ cấp cứu. Khi mở bụng, các bác sĩ phát hiện bàng quang treo cao trên vùng sẹo mổ cũ; cơ tử cung tại vùng sẹo mổ mất hoàn toàn; tử cung đã vỡ, đường vỡ nằm dưới phúc mạc - ngay tại vùng sẹo mổ cũ.

Nhờ nhận diện nguy cơ sớm, quyết định mổ kịp thời và phối hợp khẩn trương của toàn bộ ê kíp, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai đã cứu sống mẹ và bé. Ảnh: ĐVCC

Ê kíp nhanh chóng đưa em bé ra ngoài và bác sĩ chuyên khoa Nhi Sơ sinh tiến hành kiểm tra sức khỏe cho trẻ. Về phần sản phụ, bác sĩ tiến hành khâu phục hồi tử cung, kiểm soát tổn thương và bảo tồn tử cung cho người mẹ.

Nhờ nhận diện nguy cơ sớm, quyết định mổ kịp thời và phối hợp khẩn trương của toàn bộ ê kíp Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, mẹ và bé đều ổn định sức khỏe, sản phụ bảo tồn được tử cung.

Bác sĩ khuyến cáo: Sẹo mổ lấy thai cũ có thể trở thành một yếu tố nguy cơ trong thai kỳ và trong chuyển dạ. Những triệu chứng như đau bụng bất thường, đau khu trú vùng sẹo mổ cũ hoặc chỉ là căng tức vết mổ, cơn co tử cung bất thường, thay đổi tim thai hoặc tình trạng mẹ bất thường cần được khám ngay tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa. Đặc biệt, không nên chờ đến khi đau nhiều hoặc có dấu hiệu rõ ràng mới đến bệnh viện.