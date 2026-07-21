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Xã Ia Pnôn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Từ ngày 20-7 đến 30-7, Trạm Y tế xã Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) triển khai khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, 291 trẻ em từ 0 đến dưới 72 tháng tuổi (tính đến ngày 1-7-2026) sẽ được thăm khám sức khỏe miễn phí.

Đợt khám sức khỏe lần này nhằm mục tiêu tầm soát, đánh giá toàn diện tình trạng thể chất (chiều cao, cân nặng, tình trạng dinh dưỡng, tiêm chủng), sự phát triển tinh thần, vận động và tình trạng bệnh lý của trẻ em dưới 6 tuổi.

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Bác sĩ Trạm y tế xã Ia Pnôn thăm khám sức khỏe cho trẻ. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, nguy cơ tự kỷ, suy dinh dưỡng hoặc các bệnh lý bẩm sinh ở trẻ để có hướng can thiệp, điều trị kịp thời. Đồng thời, nâng cao nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ, cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân.

Được biết, việc triển khai khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi là một trong các hoạt động thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh về triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026

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