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Hơn 60% ca ung thư vú ở Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn

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THẢO KHUY
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(GLO)- Ngày 6-8, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng - chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung khu vực phía Nam.

Hội nghị do Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Anh Tuấn - Chủ tịch Cục Bà mẹ và Trẻ em chủ trì; được kết nối đến các sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, bệnh viện chuyên ngành sản phụ khoa, ung bướu và các đơn vị liên quan trong khu vực.

Tại tỉnh Gia Lai, hội nghị được kết nối đến 5 điểm cầu gồm: Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, Trung tâm Y tế An Khê và Trung tâm Y tế Ayun Pa.

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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tại Sở Y tế tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thảo Khuy

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Kế hoạch hành động quốc gia về phòng - chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035.

Theo đó, đến năm 2035, 100% địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch hành động; 100% tỉnh, thành phố tổ chức hoạt động sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung theo hướng dẫn chuyên môn; 90% trẻ em gái trong độ tuổi mục tiêu tại các địa bàn triển khai được tiêm đủ liều vắc xin HPV; đồng thời, mở rộng tỷ lệ phụ nữ thuộc nhóm nguy cơ được khám, sàng lọc định kỳ.

Theo báo cáo tại hội nghị, ung thư vú hiện là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất ở nữ giới Việt Nam với hơn 25.00 ca mắc và gần 10.000 ca tử vong mỗi năm. Đáng chú ý, trên 60% trường hợp được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Đối với ung thư cổ tử cung, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 5.000 ca mắc mới và hơn 2.500 ca tử vong. Mặc dù căn bệnh này có thể được dự phòng hiệu quả bằng tiêm vắc xin HPV và sàng lọc định kỳ, tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc cũng như tỷ lệ bao phủ vắc xin HPV vẫn còn thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả phòng bệnh.

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Đến năm 2035, 100% tỉnh, thành phố tổ chức hoạt động sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung theo hướng dẫn chuyên môn. Ảnh: Thảo Khuy

Các đại biểu cũng được cập nhật các hướng dẫn chuyên môn về dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung; lộ trình mở rộng tiêm chủng vắc xin HPV; định hướng xây dựng chính sách đưa dịch vụ sàng lọc ung thư cổ tử cung vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. Bên cạnh đó, nhiều mô hình thí điểm triển khai hiệu quả tại các địa phương cũng được chia sẻ để tham khảo, nhân rộng.

Trong phần thảo luận, các đơn vị tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sàng lọc tại cơ sở; đồng thời, đề xuất các giải pháp về huy động nguồn lực, đào tạo nhân lực, đẩy mạnh truyền thông và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện sớm, điều trị và giảm gánh nặng do ung thư ở phụ nữ.

Đối với Gia Lai, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động về phòng - chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý sau điều trị, góp phần thực hiện các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đến năm 2035, tỉnh phấn đấu giảm trung bình 2,5% tỷ lệ tử vong do ung thư vú mỗi năm; giảm tỷ lệ mắc mới ung thư cổ tử cung xuống dưới 4 trường hợp/100.000 phụ nữ và giảm tỷ lệ tử vong do căn bệnh này.

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