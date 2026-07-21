Dự lễ có bác sĩ CKII Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế, đại diện các sở, ban, ngành và một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lễ công bố quyết định thành lập Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 1-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Nhi tỉnh và tiếp nhận một phần chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất của Khoa Sản thuộc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Đồng thời, công bố Quyết định số 2371/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai tạo hành lang pháp lý để bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21-7-2026.

Theo đó, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai có địa chỉ tại tổ 15, phường Pleiku, được tổ chức với quy mô 550 giường bệnh (gồm 350 giường khối nhi và 200 giường khối phụ sản). Bệnh viện gồm 17 khoa và 7 phòng chức năng. Đơn vị có 334 viên chức và người lao động, trong đó có 86 bác sĩ, 129 điều dưỡng, hộ sinh, cùng đội ngũ kỹ thuật viên, dược sĩ và nhân viên có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động của bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh.

Riêng khối phụ sản được tổ chức theo mô hình khép kín, đồng bộ và liên thông trong tiếp nhận, cấp cứu, điều trị và chăm sóc người bệnh. Khối này gồm 3 khoa chuyên môn là Khoa Sản, Khoa Hậu phẫu và Khoa Phụ.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng (thứ 2 từ trái qua) trao quyết định thành lập đến Ban Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai là dấu mốc rất đáng tự hào của ngành Y tế, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đối với công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và trẻ em.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị Bệnh viện nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định nhân sự, hoàn thiện các quy trình chuyên môn, bảo đảm mọi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được diễn ra liên tục, an toàn, thông suốt; lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng hoạt động.

Ngay sau lễ công bố, Khối phụ sản đi vào hoạt động, bảo đảm an toàn, thông suốt. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, đơn vị tập trung xây dựng chiến lược phát triển bệnh viện theo hướng chuyên sâu; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao… Cùng với đó, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai xây dựng cơ chế phối hợp chuyên môn chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả ngay từ những ngày đầu hoạt động góp phần bổ trợ cho nhau, phát huy tối đa thế mạnh của từng bệnh viện nhằm phục vụ người bệnh tốt nhất.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã trao quyết định bổ nhiệm ban lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai. Theo đó, bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc; thạc sĩ, bác sĩ CKII Từ Thị Mai Linh và bác sĩ CKI Hoàng Ngọc Thành giữ chức Phó Giám đốc.