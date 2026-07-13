Chuyển giao kỹ thuật y học cổ truyền: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Trong bối cảnh đó, những chương trình đào tạo, hỗ trợ từ tuyến trên không chỉ giúp đội ngũ y, bác sĩ ở cơ sở làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu mà còn tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Bệnh viện Châm cứu Trung ương ký kết chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực châm cứu chuyên sâu cho Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku vào giữa tháng 6-2026. Ảnh: N.N

Thực hiện theo Đề án 1816 của Bộ Y tế về “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” năm 2026, đoàn công tác của Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã khảo sát thực tế về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và nhu cầu chuyên môn để xây dựng chương trình hỗ trợ phù hợp cho Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku (phường Pleiku).

Theo TS. Nguyễn Duy Luật - Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương, mục tiêu Đề án 1816 hướng tới là hỗ trợ toàn diện cho các cơ sở y tế tuyến dưới.

Chương trình hợp tác về đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật giữa 2 đơn vị được triển khai thành 3 đợt (từ giữa tháng 6-2026 đến đầu tháng 8-2026), tập trung vào các nhóm bệnh phổ biến như: đau vùng cổ gáy, viêm quanh khớp vai, đau lưng, đau thần kinh tọa và liệt dây thần kinh VII ngoại biên.

Từ ngày 17-6 đến 3-7, bác sĩ CKII Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị và Chăm sóc trẻ tự kỷ, bại não cùng ThS, bác sĩ Phan Hồng Ngọc (Bệnh viện Châm cứu Trung ương) đã trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân và hướng dẫn các kỹ thuật điều trị đau vùng cổ gáy, viêm quanh khớp vai cho đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, việc chuyển giao theo hình thức “cầm tay chỉ việc” giúp đội ngũ y tế địa phương tiếp cận nhanh với các kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

“Không chỉ mang lại lợi ích cho đội ngũ chuyên môn, các chương trình hỗ trợ từ tuyến trên còn giúp người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Nhiều bệnh nhân trước đây phải chuyển tuyến, nay có thể được thăm khám, điều trị tại chỗ, giảm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chờ đợi” - bác sĩ Thảo nhấn mạnh.

Việc hỗ trợ chuyên môn theo Đề án 1816 bước đầu đã phát huy hiệu quả. Nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku bày tỏ sự hài lòng khi được các bác sĩ Bệnh viện Châm cứu Trung ương trực tiếp thăm khám, tư vấn và điều trị.

Bà Lưu Thị Lam (phường Pleiku) chia sẻ, cháu ngoại của bà bị bại não từ nhỏ và đã điều trị ở nhiều nơi. Vừa qua, gia đình không cần đưa cháu đi xa mà vẫn được thăm khám bởi bác sĩ của Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

“Bác sĩ giải thích cụ thể về tình trạng bệnh, gia đình cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôi mong sẽ có thêm nhiều đợt hỗ trợ như thế này để người dân Gia Lai được tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến ngay tại địa phương” - bà Lam bày tỏ.

Theo ông Trần Quang Chỉ - Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku, đơn vị xác định phát triển y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại và phục hồi chức năng là định hướng lâu dài nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Vì vậy, việc hợp tác với các bệnh viện đầu ngành là cơ hội quan trọng để tiếp nhận kỹ thuật mới, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Những chương trình chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: N.N

Không chỉ hợp tác với Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku còn tích cực kết nối với các cơ sở y tế chuyên ngành trong khu vực nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Giữa tháng 5-2026, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) đã hỗ trợ chuyển giao chuyên môn cho các cán bộ của Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku. Nội dung tập trung vào các kỹ thuật như laser công suất thấp nội mạch, hỏa long cứu…

Theo bác sĩ Võ Ngọc Phải - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, 2 đơn vị sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác toàn diện trong chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ hội chẩn các ca bệnh khó, xây dựng quy trình điều trị, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ và chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.