Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai cứu sống trẻ sơ sinh bị ngưng tim, ngưng thở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 25-7, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) cho biết: Các y, bác sĩ bệnh viện vừa thực hiện cấp cứu thành công, cứu sống trẻ sơ sinh bị ngưng tim, ngưng thở do sản phụ bị nhau bong non.

Theo đó, sản phụ H'Lin (SN 2006, xã Chư Sê) được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai vào khuya ngày 23-7 trong tình trạng thai 33 tuần, đau bụng nhiều kèm theo dấu hiệu chuyển dạ.

1784880389083-2061002465707332283-4676282349533770180-66a3ea926b43876522e4ef8e439fd83f.jpg
Bác sĩ thăm khám cho trẻ sơ sinh sau ca cấp cứu. Ảnh: Như Nguyện

Sau khi thăm khám, các bác sĩ Khoa Sản phát hiện sản phụ nhau bong non và có dấu hiệu suy thai. Sản phụ được chuyển mổ cấp cứu vào khoảng 23 giờ 40 phút. Ê kíp cấp cứu - hồi sức nhi cũng được điện khẩn sang hỗ trợ cấp cứu cho trẻ sơ sinh. Khoảng 23 giờ 50 phút cùng ngày, bé trai sơ sinh được đưa ra, cân nặng 1,9 kg, trẻ tím tái toàn thân, mất trương lực cơ, không có nhịp tim, không nhịp thở và không có phản xạ.

"Ê kíp y, bác sĩ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp cấp cứu ấn tim và bóng bóp, đặt nội khí quản, lấy đường truyền, sử dụng thuốc vận mạch... Sau khoảng 10 phút thì trẻ có nhịp tim trở lại, da bắt đầu hồng lên, sau đó được chuyển sang Khoa Sơ sinh để tiếp tục điều trị tích cực, thở máy xâm lấn, kháng sinh và truyền dịch. Đến ngày 24-7, trẻ đã tỉnh, có trương lực cơ, cử động, mở mắt và có phản xạ bú mút... Qua thăm khám, trẻ đang hồi phục tốt và không để lại di chứng" - bác sĩ Nguyễn Thụy Điển - Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai cho hay.

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, sự phối hợp nhanh chóng, khẩn trương cùng với chuyên môn, các y, bác sĩ bệnh viện đã phối hợp cấp cứu thành công. Thông thường, đối với trẻ bị suy hô hấp nặng, do ngưng tim, ngưng thở mà được cứu sống, khi khỏi bệnh có thể để lại di chứng thần kinh sau một số biến chứng… Việc Bệnh viện Sản - Nhi đi vào hoạt động, quy trình cấp cứu đồng bộ, kịp thời trong Sản - Nhi đã góp phần cứu sống tính mạng của mẹ và bé, đồng thời giảm tối thiểu hoặc không để lại di chứng cho bé.

Về phía sản phụ, hiện sức khỏe đã ổn định, các bác sĩ bảo toàn tử cung, sức khỏe sản phụ đang dần hồi phục.

1784880390151-2061002465707332283-4676282349533770180-a324a29d2e94755f95b29176e7be4759.jpg
Sản phụ H'Lin đã dần ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật. Ảnh: Như Nguyện

Các bác sĩ khuyến cáo, thai phụ cần thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ nhằm sớm phát hiện ra những bất thường về sức khỏe trong quá trình mang thai, đặc biệt là những tháng cuối của thai kỳ. Qua đó được theo dõi, chăm sóc và điều trị kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai, Khối Phụ Sản của bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ 21-7 đến nay. Riêng Khoa Sản đã thực hiện gần 50 ca mổ đẻ và hỗ trợ hơn 20 ca sinh thường. Trong đó, có 3 trẻ sơ sinh có các bệnh lý cần cấp cứu - hồi sức được chuyển cấp cứu sơ sinh và nhiều trẻ có bệnh lý được điều trị kịp thời.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Dinh dưỡng

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Sức khỏe

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Tin tức

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Tin tức

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Tin tức

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Sức khỏe

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Sức khỏe

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

null