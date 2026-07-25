Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai cứu sống trẻ sơ sinh bị ngưng tim, ngưng thở

(GLO)- Ngày 25-7, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) cho biết: Các y, bác sĩ bệnh viện vừa thực hiện cấp cứu thành công, cứu sống trẻ sơ sinh bị ngưng tim, ngưng thở do sản phụ bị nhau bong non.

Theo đó, sản phụ H'Lin (SN 2006, xã Chư Sê) được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai vào khuya ngày 23-7 trong tình trạng thai 33 tuần, đau bụng nhiều kèm theo dấu hiệu chuyển dạ.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ sơ sinh sau ca cấp cứu. Ảnh: Như Nguyện

Sau khi thăm khám, các bác sĩ Khoa Sản phát hiện sản phụ nhau bong non và có dấu hiệu suy thai. Sản phụ được chuyển mổ cấp cứu vào khoảng 23 giờ 40 phút. Ê kíp cấp cứu - hồi sức nhi cũng được điện khẩn sang hỗ trợ cấp cứu cho trẻ sơ sinh. Khoảng 23 giờ 50 phút cùng ngày, bé trai sơ sinh được đưa ra, cân nặng 1,9 kg, trẻ tím tái toàn thân, mất trương lực cơ, không có nhịp tim, không nhịp thở và không có phản xạ.

"Ê kíp y, bác sĩ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp cấp cứu ấn tim và bóng bóp, đặt nội khí quản, lấy đường truyền, sử dụng thuốc vận mạch... Sau khoảng 10 phút thì trẻ có nhịp tim trở lại, da bắt đầu hồng lên, sau đó được chuyển sang Khoa Sơ sinh để tiếp tục điều trị tích cực, thở máy xâm lấn, kháng sinh và truyền dịch. Đến ngày 24-7, trẻ đã tỉnh, có trương lực cơ, cử động, mở mắt và có phản xạ bú mút... Qua thăm khám, trẻ đang hồi phục tốt và không để lại di chứng" - bác sĩ Nguyễn Thụy Điển - Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai cho hay.

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, sự phối hợp nhanh chóng, khẩn trương cùng với chuyên môn, các y, bác sĩ bệnh viện đã phối hợp cấp cứu thành công. Thông thường, đối với trẻ bị suy hô hấp nặng, do ngưng tim, ngưng thở mà được cứu sống, khi khỏi bệnh có thể để lại di chứng thần kinh sau một số biến chứng… Việc Bệnh viện Sản - Nhi đi vào hoạt động, quy trình cấp cứu đồng bộ, kịp thời trong Sản - Nhi đã góp phần cứu sống tính mạng của mẹ và bé, đồng thời giảm tối thiểu hoặc không để lại di chứng cho bé.

Về phía sản phụ, hiện sức khỏe đã ổn định, các bác sĩ bảo toàn tử cung, sức khỏe sản phụ đang dần hồi phục.

Sản phụ H'Lin đã dần ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật. Ảnh: Như Nguyện

Các bác sĩ khuyến cáo, thai phụ cần thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ nhằm sớm phát hiện ra những bất thường về sức khỏe trong quá trình mang thai, đặc biệt là những tháng cuối của thai kỳ. Qua đó được theo dõi, chăm sóc và điều trị kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai, Khối Phụ Sản của bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ 21-7 đến nay. Riêng Khoa Sản đã thực hiện gần 50 ca mổ đẻ và hỗ trợ hơn 20 ca sinh thường. Trong đó, có 3 trẻ sơ sinh có các bệnh lý cần cấp cứu - hồi sức được chuyển cấp cứu sơ sinh và nhiều trẻ có bệnh lý được điều trị kịp thời.