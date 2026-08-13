Thức uống buổi sáng tốt nhất cho gan của bạn

Một tách cà phê đen vào buổi sáng không chỉ giúp tỉnh táo mà còn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe gan.

Bà Amy Brownstein, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết việc uống cà phê thường xuyên có thể giúp làm chậm tiến triển của bệnh gan và giảm nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính.

Cà phê đen tốt cho gan

Cà phê đen được xem là lựa chọn phù hợp cho sức khỏe gan. Người thường xuyên uống cà phê có nguy cơ mắc các vấn đề về gan thấp hơn, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Cà phê có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa, còn gọi là MASLD. Bệnh này xảy ra khi chất béo tích tụ quá mức trong gan.

Uống cà phê thường xuyên có thể giúp làm chậm tiến triển của bệnh gan. Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ AI

Vì sao cà phê có lợi cho gan?

Cà phê chứa caffeine, chất chống oxy hóa và nhiều hợp chất tự nhiên khác. Những thành phần này có thể giúp bảo vệ gan trước tổn thương.

Các hợp chất trong cà phê cũng có thể hỗ trợ hạn chế tình trạng tích tụ chất béo trong gan. Tuy nhiên, cơ chế chính xác vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày

Nghiên cứu trên Journal of Clinical and Experimental Hepatology vào năm 2016 ghi nhận lợi ích rõ nhất ở người uống từ 2 tách cà phê mỗi ngày trở lên.

Tuy nhiên, lượng caffeine trong ngày cũng cần được kiểm soát. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 400 mg caffeine mỗi ngày vì lượng cao hơn có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe.

Cách uống cà phê tốt hơn cho gan

Một phân tích quy mô lớn trên BMC Public Health vào năm 2021 cho thấy cà phê xay, cà phê hòa tan và cà phê khử caffeine đều có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan.

Cách uống cà phê cũng rất quan trọng. Đường bổ sung có thể góp phần làm tăng lượng mỡ trong gan và nguy cơ mắc MASLD. Vì vậy, nên hạn chế đường khi uống cà phê.

Loại sữa thêm vào cà phê cũng tạo ra sự khác biệt. Sữa ít béo có xu hướng mang lại lợi ích tốt hơn cho gan so với sữa nhiều chất béo.

Để hỗ trợ sức khỏe gan, nên uống cà phê đen, hạn chế đường và ưu tiên sữa ít béo nếu cần thêm sữa.

Theo Nguyễn Vy (thanhnien.vn)