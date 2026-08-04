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Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

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(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Toàn bộ các lô sản phẩm do Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất.

Theo Cục Quản lý Dược, mẫu sản phẩm được Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy tại BRG Mart (120 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử chứa 2 chất bảo quản thuộc nhóm Isothiazolinon, gồm MethylIsothiazolinon (3,57 mcg/g) và Methylchloroisothiazolinon (8,37 mcg/g), trong khi các chất này không có trong thành phần công thức ghi trên nhãn sản phẩm.

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Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330ml). Ảnh: Website Layer Clean

Trong văn bản giải trình gửi Cục Quản lý Dược, Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam cho biết: Lô sản phẩm trên có chứa 2 chất bảo quản nêu trên do tồn dư trong nguyên liệu sử dụng để sản xuất.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không cung cấp được phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế tiếp nhận cùng các tài liệu chứng minh theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược.

Kết quả tra cứu của Sở Y tế TP. Hà Nội cũng cho thấy: Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Theo Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi là sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định và lưu thông khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam, cơ quan quản lý yêu cầu gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại; tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm không đáp ứng quy định và báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 21-8-2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP. Hà Nội được giao giám sát việc thu hồi; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 4-9-2026.

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