Thu hồi trên toàn quốc nước súc miệng Lesgo trẻ em do chứa methylparaben

G.B (Theo VTC News, VnExpress.net, TNO)

(GLO)- Nước súc miệng Lesgo trẻ em vừa bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc do chứa methylparaben trong thành phần công thức của sản phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

nuoc-suc-mineg.jpg
Nước súc miệng Lesgo trẻ em bị thu hồi trên toàn quốc. Ảnh chụp màn hình/Nguồn TNO

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra quyết định thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô nước súc miệng Lesgo trẻ em dung tích 150 ml, có số tiếp nhận phiếu công bố 2083/22/CBMPHCM; số lô 0426230724; ngày sản xuất 23-7-2024 và hạn sử dụng 23-7-2027, do Công ty cổ phần Ellie (địa chỉ tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP. HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường vì phát hiện chứa chất bảo quản không được khai báo trong thành phần sản phẩm.

Trên các sàn thương mại điện tử, sản phẩm này được quảng cáo giúp ngăn ngừa sâu răng và bảo vệ men răng cho trẻ nhỏ, với giá bán dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng/chai.

Mẫu sản phẩm nước súc miệng Lesgo trẻ em được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở An toàn thực phẩm TP. HCM lấy tại Siêu thị CoopXtra Tân Phong (SC VivoCity, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy sản phẩm chứa methylparaben, vi phạm quy định về công bố thành phần.

Được biết, methylparaben là chất bảo quản phổ biến trong ngành mỹ phẩm và thực phẩm, có tác dụng chống nấm mốc và vi khuẩn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu sử dụng không minh bạch, không đúng liều lượng, đặc biệt trong sản phẩm dành cho trẻ em, có thể gây dị ứng, rối loạn nội tiết và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các nhà thuốc, cửa hàng dừng bán ngay, trả hàng về nơi cung cấp. Sở Y tế các tỉnh, thành có trách nhiệm thu hồi và tiêu hủy sản phẩm.

Cục cũng yêu cầu Sở Y tế TP. HCM phải thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của lô hàng trên, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của Công ty cổ phần Ellie.

