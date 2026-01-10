Bệnh viện đa khoa Gia Lai được gần 92% người bệnh nội trú hài lòng

(GLO)- Theo Bệnh viện đa khoa Gia Lai, qua triển khai khảo sát định kỳ hàng quý, kết quả cho thấy tỷ lệ người bệnh nội trú hài lòng chung đạt 91,79%, trong đó, tỷ lệ người bệnh nội trú quay lại đạt 99,3%. Ngoài ra, có 87,59% người bệnh ngoại trú hài lòng chung, tỷ lệ quay lại đạt 98,61%.

Bệnh viện đa khoa Gia Lai hiện khám cho 800-1.000 lượt người/ngày; trong đó, nhập viện điều trị trung bình trên 150 người/ngày; số bệnh nhân điều trị nội trú là 650-850 người/ngày. Trong năm 2025, công suất sử dụng giường bệnh đạt 75,32% (theo giường kế hoạch 1.000 giường bệnh).

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao cho người dân trên địa bàn tỉnh, Bệnh viện đa khoa Gia Lai đã và đang triển khai nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong các lĩnh vực hồi sức - cấp cứu, ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình, thần kinh - đột quỵ, lọc máu, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, góp phần giảm chuyển tuyến, nâng cao chất lượng điều trị và niềm tin của người bệnh.

Trong năm 2025, Tổ Công tác xã hội phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời cho người bệnh khó khăn với tổng giá trị hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng, bao gồm: Tặng quà, hỗ trợ tiền mặt, thẻ bảo hiểm y tế, phát gạo cho bệnh nhân Thalassemia và duy trì bếp ăn tình thương với hơn 41.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.