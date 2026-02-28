Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai phấn đấu 100% trạm y tế xã, phường có bác sĩ trong năm 2026

(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2026; trong đó, phấn đấu 100% trạm y tế xã, phường có bác sĩ.

Theo đó, tỉnh tập trung nguồn lực để củng cố mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng; tạo bước đột phá về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện ngành Y tế.

Tỉnh Gia Lai phấn đấu 100% trạm y tế xã, phường có bác sĩ. Ảnh: Như Nguyện

Kế hoạch cũng nhằm đảm bảo tính đồng bộ, khả thi; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, nhân lực và tài chính y tế.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao ngành Y tế thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và chỉ tiêu y tế; cụ thể, phấn đấu trong năm 2026 toàn tỉnh đạt 34,7 giường bệnh/vạn dân; 9,4 bác sĩ/vạn dân; 2,9 dược sĩ/vạn dân; 135 trạm y tế xã, phường có bác sĩ (đạt 100% số trạm y tế).

Ngoài ra, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 96,1% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 19,6%; 70% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; 96% trạm y tế xã, phường thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; 97% dân số toàn tỉnh được quản lý sức khỏe; trên 82% người dân hài lòng với dịch vụ y tế…

