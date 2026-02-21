Điều gì sẽ xảy ra cho cơ thể nếu ăn quá nhiều hạt hướng dương?

(GLO)- Hạt hướng dương là món ăn vặt quen thuộc, giàu dinh dưỡng và dễ gây “nghiện”. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, thực phẩm này có thể khiến cơ thể nạp thừa calo, tăng muối, gây khó tiêu, nổi mụn hoặc ảnh hưởng đến huyết áp.

Hạt hướng dương chứa nhiều vitamin E, selen và đồng. Đây là những chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn tổn thương tế bào - nguyên nhân dẫn đến ung thư.

Ăn quá nhiều hạt hướng dương có thể gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Mộc Trà

Ngoài ra, trong hạt hướng dương còn chứa nguồn magie dồi dào, rất cần thiết cho sự chắc khỏe của xương; chứa các chất béo lành mạnh giúp làm giảm cholesterol. Đặc biệt, hạt hướng dương cũng chứa vitamin C, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, trung hòa các gốc tự do và ngăn ngừa cơn đau tim, đột quỵ.

Dẫu vậy, hạt hướng dương lại có hàm lượng calo rất cao (trung bình 100g hạt cung cấp khoảng 500-600 kcal). Vì vậy, việc ăn hạt hướng dương liên tục sẽ khiến bạn nạp vào cơ thể một lượng năng lượng khổng lồ tương đương với một bữa ăn chính, dẫn đến tình trạng dư thừa calo và tích tụ mỡ thừa nhanh chóng nếu không có chế độ vận động bù đắp hợp lý.

Thêm vào đó, hầu hết các loại hạt hướng dương đóng gói hiện nay đều được tẩm ướp muối, đường hoặc các loại gia vị để tăng hương vị. Điều này vô tình khiến bạn nạp một lượng lớn natri vượt mức cho phép.

Việc hấp thụ quá nhiều muối từ vỏ hạt hướng dương sẽ gây ra tình trạng tích nước, phù nề, làm tăng áp lực lên hệ thống mạch máu và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vấn đề về cao huyết áp cũng như các bệnh lý liên quan đến thận.

Mặt khác, theo Đông y, hạt hướng dương có tính ấm, nếu ăn quá nhiều sẽ gây ra hiện tượng "nóng trong", biểu hiện bằng việc đau rát cổ họng, nhiệt miệng hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng của người đang bị viêm họng mãn tính.

Theo Đông y, hạt hướng dương có tính ấm, nếu ăn quá nhiều sẽ gây ra hiện tượng "nóng trong". Ảnh: Internet

Việc cắn hạt hướng dương quá nhiều còn có thể phá huỷ men răng, làm cho bộ nhai yếu, tạo thành cao răng và dễ mắc các bệnh viêm nhiễm nướu răng.

Việc thực hiện động tác nhai lặp đi lặp lại trong thời gian dài cũng gây áp lực lớn lên khớp thái dương hàm, dẫn đến tình trạng mỏi hàm, đau cơ mặt…

Selen trong hạt hướng dương cũng có thể gây nên tình trạng viêm da, mệt mỏi kinh niên hoặc thay đổi tâm trạng thất thường khi ăn quá nhiều.

Do vậy, chúng ta chỉ nên ăn khoảng 20-30 g (tương đương 1 nắm nhỏ) hạt hướng dương mỗi ngày. Ưu tiên hạt hướng dương rang mộc, không tẩm ướp quá nhiều muối hay gia vị công nghiệp. Đồng thời, nên dùng tay để bóc vỏ thay vì dùng răng để bảo vệ men răng và hạn chế vi khuẩn xâm nhập vào miệng.