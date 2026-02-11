Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Món hấp, luộc ít dầu hoặc áp chảo

Đây là những món ăn nên được ưu tiên thay cho các món chiên rán. Cách chế biến này giúp hạn chế lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể, đồng thời giữ được hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Người mỡ máu cao nên chọn các món cá hấp, thịt luộc, rau luộc hoặc canh thanh nhẹ trong mâm cỗ ngày Tết.

an-tet-the-nao-de-kiem-soat-mo-mau-5712-6910.jpg
Người bị bệnh mỡ máu cao nên ưu tiên các món hấp, luộc ít dầu hoặc áp chảo trong dịp Tết. Ảnh: Internet

Thịt nạc, ít chất béo

Người bị mỡ máu cao nên ưu tiên các loại thịt nạc như thịt thăn, ức gà bỏ da hoặc thịt nạc vai. Những phần thịt này cung cấp protein cần thiết cho cơ thể nhưng chứa ít chất béo bão hòa hơn so với thịt mỡ, giúp kiểm soát cholesterol máu tốt hơn.

Cá giàu omega-3

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích hoặc cá mòi nên được ưu tiên trong thực đơn ngày Tết của những người bị mỡ máu. Bởi lẽ, chúng giàu axit béo omega-3, có tác dụng hỗ trợ giảm triglyceride trong máu, hạn chế quá trình viêm và góp phần bảo vệ thành mạch máu.

Trái cây ít ngọt, giàu vitamin

img-4857.jpg
Dâu tây là một trong những loại trái cây phù hợp với người bị bệnh mỡ máu cao. Ảnh: M.T

Bưởi, táo, lê, kiwi hoặc dâu tây sẽ phù hợp với người mỡ máu cao trong dịp Tết. Nhóm trái cây này giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, hỗ trợ chuyển hóa lipid và giúp cơ thể no lâu hơn, từ đó hạn chế tiêu thụ quá nhiều bánh kẹo, đồ ngọt trong ngày Tết.

Rau xanh

Các loại rau lá xanh cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp giảm hấp thu cholesterol xấu và hỗ trợ tiêu hóa. Việc bổ sung đủ rau xanh trong mỗi bữa ăn còn giúp cân bằng khẩu phần, hạn chế ăn quá nhiều thực phẩm giàu dầu mỡ.

Những món ăn dễ làm tăng mỡ máu

Để đảm bảo sức khỏe, người bị bệnh mỡ máu cao nên hạn chế những thực phẩm trong ngày Tết, bao gồm: bánh chưng, bánh tét; giò, chả và thực phẩm chế biến sẵn như: chân giò muối, chà bông, xúc xích, thịt xông khói; dưa hành, củ kiệu; bia, rượu, nước ngọt…

banh-chung.jpg
Người bị mỡ máu cao nên tránh xa bánh chưng vì hàm lượng dinh dưỡng cao, nhiều tinh bột, chất béo. Ảnh: Internet

