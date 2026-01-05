Giải độc gan từ những thức uống tự nhiên

(GLO)- Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình thải độc và chuyển hóa của cơ thể. Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, việc lựa chọn một số thức uống tự nhiên, dễ tìm, dễ sử dụng hằng ngày có thể hỗ trợ gan giải độc, tăng cường chức năng và giúp cơ thể khỏe khoắn hơn.

Cà phê

Những người thường xuyên uống cà phê ít có nguy cơ mắc bệnh xơ gan và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Các chất chống oxy hóa trong cà phê, đặc biệt là axit chlorogenic, giúp giảm viêm và tích tụ chất béo. Cà phê đen là tốt nhất cho gan, tránh thêm đường, kem và siro tạo hương vị.

Trà xanh

Trà xanh giàu catechin, giúp giảm viêm gan và giảm mỡ gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Bạn nên pha một thìa cà phê trà xanh lá khô với nước nóng trong 2-3 phút để uống, tránh pha quá lâu vì dễ gây đắng.

Trà xanh là một trong những loại thức uống giúp giải độc gan. Ảnh: Internet

Nước atiso

Atiso từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền và y học hiện đại để hỗ trợ chức năng gan. Các hoạt chất như cynarin và silymarin trong atiso có thể giúp tăng tiết mật, hỗ trợ gan trong quá trình chuyển hóa chất béo và đào thải các sản phẩm chuyển hóa dư thừa. Đồng thời, atiso còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ, góp phần hỗ trợ chức năng thận.

Bạn nên đun hoa hoặc lá atiso khô với nước trong 10-15 phút, uống ấm hoặc để nguội, không thêm đường.

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền chứa betalain, loại chất chống oxy hóa nổi tiếng với khả năng hỗ trợ gan và chống viêm. Nó cũng cải thiện lưu lượng mật - rất quan trọng cho quá trình tiêu hóa chất béo và giải độc.

Bạn có thể ép lấy nước từ 1 củ dền nhỏ cùng với 1 củ cà rốt hoặc nửa quả táo để tạo vị ngọt và uống ngay.

Nước chanh ấm

Bắt đầu ngày mới với ly nước chanh ấm sẽ kích thích các enzyme gan, giúp đào thải độc tố và cung cấp vitamin C nhanh chóng.

Bạn nên vắt nửa quả chanh vào nước ấm và uống khi bụng đói, có thể thêm chút muối hồng hoặc mật ong. Không nên pha nước chanh với đường vì nó sẽ gây ra tác hại ngược lại.

Nước dừa

Nước dừa hỗ trợ phục hồi gan bằng cách giữ cho cơ thể đủ nước, giảm stress oxy hóa và cân bằng điện giải. Hơn nữa, nó có hàm lượng calo và đường thấp hơn so với các loại nước ép khác.

Bạn nên uống nước dừa tươi và tránh các loại nước dừa đóng chai bởi nó sẽ chứa nhiều chất phụ gia hoặc chất tạo ngọt.

Trà gừng và bạc hà

Gừng và bạc hà đã được sử dụng trong y học cổ truyền suốt nhiều thế kỷ nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy các quá trình thải trừ tự nhiên của cơ thể.

Gừng chứa các hợp chất sinh học có đặc tính chống viêm, có thể giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc chuyển hóa và xử lý các chất không cần thiết. Bạc hà được biết đến với tác dụng làm dịu đường tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng và hỗ trợ chức năng gan.

Khi kết hợp gừng và bạc hà, thức uống thu được không chỉ dễ uống mà còn có thể góp phần hỗ trợ gan và hệ tiêu hóa, qua đó giúp cơ thể thanh lọc một cách sinh lý, nhẹ nhàng vào buổi sáng.

Bạn có thể đun sôi 1 miếng gừng tươi nhỏ cùng vài lá bạc hà trong nước khoảng 5 phút, sau đó, bạn lọc bỏ bã và uống khi nước còn ấm vào buổi sáng.