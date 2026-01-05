Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Giải độc gan từ những thức uống tự nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo Znews, SK&ĐS)

(GLO)- Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình thải độc và chuyển hóa của cơ thể. Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, việc lựa chọn một số thức uống tự nhiên, dễ tìm, dễ sử dụng hằng ngày có thể hỗ trợ gan giải độc, tăng cường chức năng và giúp cơ thể khỏe khoắn hơn.

Cà phê

Những người thường xuyên uống cà phê ít có nguy cơ mắc bệnh xơ gan và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Các chất chống oxy hóa trong cà phê, đặc biệt là axit chlorogenic, giúp giảm viêm và tích tụ chất béo. Cà phê đen là tốt nhất cho gan, tránh thêm đường, kem và siro tạo hương vị.

Trà xanh

Trà xanh giàu catechin, giúp giảm viêm gan và giảm mỡ gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Bạn nên pha một thìa cà phê trà xanh lá khô với nước nóng trong 2-3 phút để uống, tránh pha quá lâu vì dễ gây đắng.

tra-xanh-la-mot-trong-nhung-loai-thuc-uong-giup-giai-doc-gan.jpg
Trà xanh là một trong những loại thức uống giúp giải độc gan. Ảnh: Internet

Nước atiso

Atiso từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền và y học hiện đại để hỗ trợ chức năng gan. Các hoạt chất như cynarin và silymarin trong atiso có thể giúp tăng tiết mật, hỗ trợ gan trong quá trình chuyển hóa chất béo và đào thải các sản phẩm chuyển hóa dư thừa. Đồng thời, atiso còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ, góp phần hỗ trợ chức năng thận.

Bạn nên đun hoa hoặc lá atiso khô với nước trong 10-15 phút, uống ấm hoặc để nguội, không thêm đường.

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền chứa betalain, loại chất chống oxy hóa nổi tiếng với khả năng hỗ trợ gan và chống viêm. Nó cũng cải thiện lưu lượng mật - rất quan trọng cho quá trình tiêu hóa chất béo và giải độc.

Bạn có thể ép lấy nước từ 1 củ dền nhỏ cùng với 1 củ cà rốt hoặc nửa quả táo để tạo vị ngọt và uống ngay.

Nước chanh ấm

Bắt đầu ngày mới với ly nước chanh ấm sẽ kích thích các enzyme gan, giúp đào thải độc tố và cung cấp vitamin C nhanh chóng.

Bạn nên vắt nửa quả chanh vào nước ấm và uống khi bụng đói, có thể thêm chút muối hồng hoặc mật ong. Không nên pha nước chanh với đường vì nó sẽ gây ra tác hại ngược lại.

Nước dừa

Nước dừa hỗ trợ phục hồi gan bằng cách giữ cho cơ thể đủ nước, giảm stress oxy hóa và cân bằng điện giải. Hơn nữa, nó có hàm lượng calo và đường thấp hơn so với các loại nước ép khác.

Bạn nên uống nước dừa tươi và tránh các loại nước dừa đóng chai bởi nó sẽ chứa nhiều chất phụ gia hoặc chất tạo ngọt.

Trà gừng và bạc hà

Gừng và bạc hà đã được sử dụng trong y học cổ truyền suốt nhiều thế kỷ nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy các quá trình thải trừ tự nhiên của cơ thể.

Gừng chứa các hợp chất sinh học có đặc tính chống viêm, có thể giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc chuyển hóa và xử lý các chất không cần thiết. Bạc hà được biết đến với tác dụng làm dịu đường tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng và hỗ trợ chức năng gan.

Khi kết hợp gừng và bạc hà, thức uống thu được không chỉ dễ uống mà còn có thể góp phần hỗ trợ gan và hệ tiêu hóa, qua đó giúp cơ thể thanh lọc một cách sinh lý, nhẹ nhàng vào buổi sáng.

Bạn có thể đun sôi 1 miếng gừng tươi nhỏ cùng vài lá bạc hà trong nước khoảng 5 phút, sau đó, bạn lọc bỏ bã và uống khi nước còn ấm vào buổi sáng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Những thực phẩm không nên dùng chung với củ cải trắng

Những thực phẩm không nên dùng chung với củ cải trắng

(GLO)- Củ cải trắng là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và tốt cho tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu kết hợp với một số thực phẩm không phù hợp, loại củ này có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

Dinh dưỡng

(GLO)- Nước dừa mát, giàu khoáng và được xem là “thức uống lành tính”. Thế nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng, nhất là với người bị bệnh huyết áp, thận yếu, rối loạn tiêu hóa... Thậm chí, nước dừa nếu uống không đúng cách còn có thể gây hại cho sức khỏe.

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Dinh dưỡng

(GLO)- Tôm đồng là món quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình, thế nhưng, giá trị dinh dưỡng của nó không phải ai cũng để ý. Loại tôm nhỏ bé này chứa nhiều đạm, canxi và các vi chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt phù hợp cho bữa cơm mùa lạnh cần thêm sức đề kháng.

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Dinh dưỡng

(GLO)- Bột năng được chiết xuất từ củ sắn, là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Bên cạnh giúp món ăn thêm sánh mịn, loại bột này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Dinh dưỡng

Chuối là loại trái cây ngon miệng có vị ngọt tự nhiên, tiện sử dụng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và câu hỏi nhiều người đặt ra là: Ăn chuối lúc nào là tốt nhất?

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dinh dưỡng

(GLO)- Cơ thể mệt mỏi, tóc rụng nhiều, ăn uống kém ngon… đôi khi không phải do thời tiết mà chính là lời “nhắc nhở” rằng bạn đang thiếu kẽm. Việc nhận diện sớm để bổ sung đúng cách sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh, khỏe bền vững.

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Dinh dưỡng

(GLO)- Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu được kết hợp đầy đủ các nhóm chất. Việc ăn cháo vào buổi sáng có lợi đối với sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và hơn thế nữa.

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà tím ẩn trong mình một “kho báu” dinh dưỡng nhưng lại ít người để ý. Từ chất chống oxy hóa mạnh, lượng chất xơ dồi dào đến khả năng hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng, loại quả tím sẫm này xứng đáng được đặt đúng vị trí trong thực đơn hằng ngày.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

Dinh dưỡng

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

null