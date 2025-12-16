Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

(GLO)- Nước dừa mát, giàu khoáng và được xem là “thức uống lành tính”. Thế nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng, nhất là với người bị bệnh huyết áp, thận yếu, rối loạn tiêu hóa... Thậm chí, nước dừa nếu uống không đúng cách còn có thể gây hại cho sức khỏe.

Nước dừa có thể uống vào nhiều thời điểm trong ngày, song một số thời điểm được các bác sĩ khuyến cáo là giúp cơ thể hấp thu tốt hơn. Đầu tiên là vào buổi sáng sau khi thức dậy. Khi đó, dạ dày còn trống, nước dừa giúp bổ sung nước, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng.

Nước dừa tuy lành tính, song không phải ai cũng có thể sử dụng. Ảnh: Internet

Tiếp nữa là uống sau khi tập luyện hoặc lao động nặng, bởi nước dừa giúp bù nước, bù điện giải đã mất qua mồ hôi, hỗ trợ phục hồi thể lực.

Ngoài ra, các bạn nên uống nước dừa trước hoặc sau bữa ăn vì có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng…

Các bạn nên uống nước dừa với lượng vừa phải, không lạm dụng và cần cân nhắc tình trạng sức khỏe cá nhân để sử dụng loại đồ uống này một cách an toàn, hiệu quả.

Đặc biệt, những người mắc bệnh thận, dễ bị dị ứng, rối loạn tiêu hóa, xơ nang, huyết áp, tiểu đường và phụ nữ trong 3 tháng đầu thai kỳ nên thận trọng khi uống nước dừa.

Bởi lẽ, nước dừa chứa hàm lượng kali khá cao, dễ dẫn đến tăng kali máu ở những người mắc bệnh thận, nhất là suy thận mạn tính giai đoạn nặng, do khả năng đào thải kali đã bị suy giảm. Tình trạng này có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Mặt khác, protein trong nước dừa có cấu trúc gần giống một số loại protein trong các loại hạt. Do đó, những người từng dị ứng với đậu nành, óc chó hoặc các loại hạt khác có nguy cơ gặp phản ứng dị ứng khi uống nước dừa.

Nước dừa cũng có tác dụng tăng nhu động ruột, mang tính nhuận tràng nhẹ. Với người có hệ tiêu hóa kém ổn định, uống nhiều nước dừa có thể gây đầy bụng, tiêu chảy. Thêm vào đó, nước dừa giàu kali nhưng lại ít natri, không phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bị bệnh xơ nang (thường có nguy cơ hạ natri máu).

Ngoài ra, hàm lượng điện giải trong nước dừa có thể ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp. Đồng thời, lượng đường tự nhiên có trong nước dừa cũng khiến người mắc tiểu đường bị ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết.

Theo quan niệm dân gian, nước dừa được cho là tốt cho thai nhi, song với phụ nữ trong 3 tháng đầu thai kỳ nên hạn chế uống nước dừa do loại nước này chứa một lượng chất béo nhất định, có thể gây đầy bụng, khó tiêu và làm tình trạng nghén trở nên nặng hơn.