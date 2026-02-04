Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Mồng tơi là một loại rau quen thuộc và được yêu thích trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Mồng tơi cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể như: natri, lipid, kali, chất xơ, carbohydrate, protein, canxi, sắt và các vitamin A, B6, B12, C, D.

Tuy nhiều công dụng, song trong một số trường hợp cần hạn chế sử dụng mồng tơi để không gây hại cho sức khỏe. Ảnh: M.T

Loại rau này có tính hàn, vị chua, không độc, hỗ trợ lợi tiểu, giải độc, làm đẹp da, trị rôm sảy, mụn nhọt, hỗ trợ chứng thiếu máu, say nắng nóng. Nước cốt từ mồng tơi có thể làm mau lành vết bỏng. Hầm mồng tơi với chân giò cũng khá tốt cho người bị đau nhức xương khớp.

Tuy nhiều công dụng, song trong một số trường hợp cần hạn chế sử dụng mồng tơi để không gây hại cho sức khỏe. Mồng tơi có tính hàn, nếu ăn sống có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt là đối với những người có hệ tiêu hóa kém.

Bên cạnh đó, vì mồng tơi có tính mát, thanh nhiệt nên người đang bị tiêu chảy, đại tiện lỏng cũng không nên ăn. Các món từ mồng tơi sau khi chế biến nên ăn hết trong ngày, tránh để qua đêm, mỗi lần ăn nên hâm nóng lại.

Bởi lẽ, trong mồng tơi chứa một lượng nitrat tự nhiên. Khi để qua đêm, vi khuẩn có thể chuyển hóa nitrat thành nitrit, một chất có thể gây hại cho sức khỏe. Nitrit có thể cản trở khả năng vận chuyển oxy của máu và liên quan đến một số bệnh ung thư.

Không nên nấu chung mồng tơi với thịt đỏ vì sẽ làm giảm khả năng hấp thu sắt của cơ thể. Ảnh: Internet

Rau mồng tơi chứa nhiều purin và axit oxalic. Vì vậy, ăn quá nhiều sẽ khiến hàm lượng canxi oxalate trong nước tiểu tích tụ trong cơ thể, dễ gây sỏi thận. Đồng thời, hàm lượng axit uric cao có trong mồng tơi cũng làm tăng nguy cơ bệnh gout.

Axit oxalic cũng có thể cản trở sự hấp thu canxi và sắt từ các thực phẩm khác. Ăn quá nhiều mồng tơi trong thời gian dài có thể dẫn đến thiếu hụt các khoáng chất này.

Ngoài ra, chất nhầy trong mồng tơi có thể tạo thành mảng bám trên răng, lâu ngày gây vàng răng và các vấn đề về răng miệng khác.

Trong chế biến, một số loại thực phẩm không nên kết hợp với mồng tơi, chẳng hạn như các loại thịt đỏ, nội tạng động vật, các loại đậu...

Nguyên nhân là vì axit oxalic trong mồng tơi có thể liên kết với sắt, tạo thành hợp chất khó hấp thụ, làm giảm khả năng hấp thu sắt của cơ thể, có thể dẫn đến thiếu máu.

Mặt khác, tránh kết hợp mồng tơi với các loại quả chua như chanh, cam, cà chua..., bởi có thể gây khó tiêu, đầy bụng.