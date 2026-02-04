Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VOV, PLO)

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Mồng tơi là một loại rau quen thuộc và được yêu thích trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Mồng tơi cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể như: natri, lipid, kali, chất xơ, carbohydrate, protein, canxi, sắt và các vitamin A, B6, B12, C, D.

rau-mong-toi-khong-phu-hop-voi-nhom-nguoi-nao.jpg
Tuy nhiều công dụng, song trong một số trường hợp cần hạn chế sử dụng mồng tơi để không gây hại cho sức khỏe. Ảnh: M.T

Loại rau này có tính hàn, vị chua, không độc, hỗ trợ lợi tiểu, giải độc, làm đẹp da, trị rôm sảy, mụn nhọt, hỗ trợ chứng thiếu máu, say nắng nóng. Nước cốt từ mồng tơi có thể làm mau lành vết bỏng. Hầm mồng tơi với chân giò cũng khá tốt cho người bị đau nhức xương khớp.

Tuy nhiều công dụng, song trong một số trường hợp cần hạn chế sử dụng mồng tơi để không gây hại cho sức khỏe. Mồng tơi có tính hàn, nếu ăn sống có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt là đối với những người có hệ tiêu hóa kém.

Bên cạnh đó, vì mồng tơi có tính mát, thanh nhiệt nên người đang bị tiêu chảy, đại tiện lỏng cũng không nên ăn. Các món từ mồng tơi sau khi chế biến nên ăn hết trong ngày, tránh để qua đêm, mỗi lần ăn nên hâm nóng lại.

Bởi lẽ, trong mồng tơi chứa một lượng nitrat tự nhiên. Khi để qua đêm, vi khuẩn có thể chuyển hóa nitrat thành nitrit, một chất có thể gây hại cho sức khỏe. Nitrit có thể cản trở khả năng vận chuyển oxy của máu và liên quan đến một số bệnh ung thư.

mong-toi.jpg
Không nên nấu chung mồng tơi với thịt đỏ vì sẽ làm giảm khả năng hấp thu sắt của cơ thể. Ảnh: Internet

Rau mồng tơi chứa nhiều purin và axit oxalic. Vì vậy, ăn quá nhiều sẽ khiến hàm lượng canxi oxalate trong nước tiểu tích tụ trong cơ thể, dễ gây sỏi thận. Đồng thời, hàm lượng axit uric cao có trong mồng tơi cũng làm tăng nguy cơ bệnh gout.

Axit oxalic cũng có thể cản trở sự hấp thu canxi và sắt từ các thực phẩm khác. Ăn quá nhiều mồng tơi trong thời gian dài có thể dẫn đến thiếu hụt các khoáng chất này.

Ngoài ra, chất nhầy trong mồng tơi có thể tạo thành mảng bám trên răng, lâu ngày gây vàng răng và các vấn đề về răng miệng khác.

Trong chế biến, một số loại thực phẩm không nên kết hợp với mồng tơi, chẳng hạn như các loại thịt đỏ, nội tạng động vật, các loại đậu...

Nguyên nhân là vì axit oxalic trong mồng tơi có thể liên kết với sắt, tạo thành hợp chất khó hấp thụ, làm giảm khả năng hấp thu sắt của cơ thể, có thể dẫn đến thiếu máu.

Mặt khác, tránh kết hợp mồng tơi với các loại quả chua như chanh, cam, cà chua..., bởi có thể gây khó tiêu, đầy bụng.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Trà xanh là một trong những loại thức uống giúp giải độc gan.

Giải độc gan từ những thức uống tự nhiên

Dinh dưỡng

(GLO)- Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình thải độc và chuyển hóa của cơ thể. Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, việc lựa chọn một số thức uống tự nhiên, dễ tìm, dễ sử dụng hằng ngày có thể hỗ trợ gan giải độc, tăng cường chức năng và giúp cơ thể khỏe khoắn hơn.

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Dinh dưỡng

(GLO)- Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, đến nay tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em vẫn còn ở mức cao. Ngành Y tế cùng các địa phương đang tích cực lấy y tế cơ sở làm nòng cốt, kết hợp truyền thông thay đổi hành vi, cải thiện bữa ăn và chăm sóc trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

Công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

Dinh dưỡng

(GLO)- Rau răm vốn quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, thường chỉ được xem là loại rau gia vị. Ít ai biết rằng, theo y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian, rau răm còn có nhiều công dụng hỗ trợ chữa bệnh, giúp cải thiện tiêu hóa, kháng viêm và tăng cường sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Những loại cá tốt cho người bị bệnh tiểu đường

Những loại cá tốt cho người bị bệnh tiểu đường

Dinh dưỡng

(GLO)- Nhiều nghiên cứu cho thấy, người mắc bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể và nên bổ sung cá vào khẩu phần ăn hàng ngày. Việc tiêu thụ cá thường xuyên giúp cải thiện khả năng kháng insulin, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm áp lực lên quá trình chuyển hóa so với thịt đỏ.

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Dinh dưỡng

(GLO)- Tôm đồng là món quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình, thế nhưng, giá trị dinh dưỡng của nó không phải ai cũng để ý. Loại tôm nhỏ bé này chứa nhiều đạm, canxi và các vi chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt phù hợp cho bữa cơm mùa lạnh cần thêm sức đề kháng.

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Dinh dưỡng

(GLO)- Bột năng được chiết xuất từ củ sắn, là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Bên cạnh giúp món ăn thêm sánh mịn, loại bột này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Dinh dưỡng

Chuối là loại trái cây ngon miệng có vị ngọt tự nhiên, tiện sử dụng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và câu hỏi nhiều người đặt ra là: Ăn chuối lúc nào là tốt nhất?

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dinh dưỡng

(GLO)- Cơ thể mệt mỏi, tóc rụng nhiều, ăn uống kém ngon… đôi khi không phải do thời tiết mà chính là lời “nhắc nhở” rằng bạn đang thiếu kẽm. Việc nhận diện sớm để bổ sung đúng cách sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh, khỏe bền vững.

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Dinh dưỡng

(GLO)- Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu được kết hợp đầy đủ các nhóm chất. Việc ăn cháo vào buổi sáng có lợi đối với sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và hơn thế nữa.

5 nhóm người không nên ăn ớt

5 nhóm người không nên ăn ớt

Dinh dưỡng

(GLO)- Quả ớt có nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe nhưng bạn nên ăn lượng vừa phải, phù hợp cơ địa giúp tận dụng tối đa công dụng và tránh các rủi ro không mong muốn.

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà tím ẩn trong mình một “kho báu” dinh dưỡng nhưng lại ít người để ý. Từ chất chống oxy hóa mạnh, lượng chất xơ dồi dào đến khả năng hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng, loại quả tím sẫm này xứng đáng được đặt đúng vị trí trong thực đơn hằng ngày.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

Dinh dưỡng

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

null