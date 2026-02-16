Những trái cây mùa Tết an toàn cho người bệnh đái tháo đường

(GLO)- Chọn đúng loại trái cây và ăn đúng cách giúp giữ được đường huyết ổn định, an toàn cho người bệnh đái tháo đường.

Người bệnh đái tháo đường cần nắm rõ nguyên tắc ưu tiên trái cây nhiều chất xơ, ít ngọt và có chỉ số đường huyết thấp.

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn lời ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, chuyên Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, BVĐK Đức Giang: Các loại trái cây phù hợp cho người bệnh đái tháo đường là những loại chứa ít glucose, nhiều chất xơ và vitamin.

Người bệnh nên ăn trái cây có chỉ số đường huyết thấp (GI bằng 55 hoặc ít hơn) để giúp đường huyết tăng một cách chầm chậm. Hạn chế ăn trái cây có chỉ số đường huyết cao (GI bằng 70 trở lên) vì khi ăn vào đường tăng nhanh.

Những trái cây mùa Tết sau nên lựa chọn để an toàn sức khỏe cho người bệnh đái tháo đường.

Bưởi

Bưởi đứng đầu danh sách các loại trái cây phù hợp cho người bệnh đái tháo đường. Ảnh: Internet

Bưởi đứng đầu danh sách các loại trái cây phù hợp cho người bệnh đái tháo đường. Các hợp chất trong bưởi giúp tăng độ nhạy insulin hỗ trợ cơ thể kiểm soát đường huyết tự nhiên.

Tuy nhiên, cần tránh uống nước ép bưởi vì làm mất chất xơ và tăng tốc độ hấp thụ đường. Và chỉ nên ăn khoảng 2 múi mỗi lần.

Táo

Trong quả táo chứa nhiều chất xơ hòa tan (pectin) giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Vỏ táo cũng chứa quercetin - một chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ biến chứng tim mạch.

Người bệnh đái tháo đường nên ăn cả vỏ (đối với loại táo hữu cơ được trồng theo tiêu chuẩn an toàn và rửa sạch trước khi ăn). Lưu ý hạn chế các loại táo quá ngọt hoặc táo sấy khô.

Cam quýt

Cam quýt không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường miễn dịch. Lưu ý: Nên ăn cam quýt nguyên múi để tận dụng chất xơ.

Dâu tây

Dâu tây chứa rất nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ giúp bệnh nhân kiểm soát bệnh đái tháo đường. Với chỉ số đường huyết là 41 và ít carbohydrate, dâu tây còn giúp bệnh nhân tiểu đường không có cảm giác đói vặt, khiến cho họ luôn tràn đầy năng lượng và cân bằng được lượng đường trong máu.

Ăn khoảng gần 1 cốc dâu tây mỗi ngày sẽ rất có lợi cho người bệnh.

Cherry (Anh đào)

Quả Anh đào cực kỳ có lợi cho bệnh tiểu đường nhờ vào chỉ số đường huyết thấp là 22, giàu vitamin C, A, B9, chất chống oxy hóa, sắt, kali, magiê và chất xơ.

Hơn nữa, quả anh đào chứa có nhiều anthocyanin - loại chất kháng oxy-hóa được cho là làm giảm lượng đường trong máu và tăng sản xuất insulin lên 50%.

Người bệnh nên ăn 1 cốc anh đào tươi mỗi ngày sẽ rất hữu ích trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường.

Quả Anh đào cực kỳ có lợi cho bệnh tiểu đường nhờ vào chỉ số đường huyết thấp. Ảnh: Internet

Thanh long

Thanh long giàu chất xơ và magie hỗ trợ quá trình chuyển hóa đường. Đây cũng là loại trái cây phổ biến trong mâm ngũ quả ngày Tết. Tuy vậy, người bệnh cũng chỉ nên ăn tối đa 1/4 quả mỗi lần.

Người bệnh đái tháo đường cần lưu ý hạn chế những loại trái cây có chỉ số đường huyết cao như: nhãn, vải, mít, sầu riêng…