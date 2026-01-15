Dùng giấy bạc gói thức ăn thừa: Lợi bất cập hại!

(GLO)- Nhiều gia đình có thói quen dùng giấy bạc để gói thức ăn thừa vì tiện lợi và tưởng chừng an toàn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cách bảo quản này tiềm ẩn không ít rủi ro cho sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.

Giấy bạc thực chất là lá nhôm mỏng, được cán từ kim loại nhôm nguyên chất. Nhờ khả năng chống ẩm, cản ánh sáng và chịu được nhiệt độ cao, giấy bạc thường được sử dụng trong nấu, nướng thực phẩm cũng như bảo quản thức ăn.

Giấy bạc thường được sử dụng trong nấu, nướng thực phẩm. Ảnh: Internet

Với đặc tính mỏng, nhẹ, dễ tạo hình và chịu nhiệt tốt, nhiều người đã sử dụng giấy bạc để bọc thức ăn thừa trước khi cho vào tủ lạnh hoặc mang đi.

Tuy nhiên, việc dùng giấy bạc để gói thức ăn thừa trong thời gian dài hoặc với một số loại thực phẩm nhất định, có thể gây ra những tác hại tiềm ẩn đối với sức khỏe.

Một trong những vấn đề lớn nhất khi dùng giấy bạc gói thức ăn thừa là nguy cơ nhiễm khuẩn. Trên thực tế, giấy bạc không thể tạo ra lớp niêm phong kín hoàn toàn như hộp đựng thực phẩm chuyên dụng.

Khi thức ăn được gói lỏng lẻo, không khí vẫn có thể lọt vào, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển; qua đó làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, gây đau bụng, tiêu chảy hoặc các vấn đề tiêu hóa khác, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và người lớn tuổi.

Chưa kể, giấy bạc khi tiếp xúc lâu với thức ăn có thể làm tăng khả năng thôi nhiễm kim loại, nhất là trong môi trường ẩm hoặc có muối. Bởi, muối là yếu tố xúc tác mạnh, khiến nhôm dễ bị ăn mòn hơn.

Do đó, với các món ăn mặn như thịt kho, cá kho, canh mặn hoặc đồ chế biến sẵn có nhiều gia vị, các bạn không nên gói bằng giấy bạc trong thời gian dài vì sẽ làm tăng lượng nhôm ngấm vào thực phẩm.

Việc dùng giấy bạc để gói thức ăn thừa trong thời gian dài hoặc với một số loại thực phẩm nhất định, có thể gây ra những tác hại tiềm ẩn đối với sức khỏe. Ảnh: Cheapism/VOV

Ngoài ra, các món ăn như cà chua, sốt cà chua, chanh, giấm, dưa muối hay các món lên men có thể làm nhôm trong giấy bạc bị hòa tan ở mức độ nhất định. Khi đó, một lượng nhỏ nhôm có thể nhiễm vào thực phẩm.

Việc tiêu thụ nhôm trong thời gian dài, dù với lượng nhỏ, cũng không được xem là có lợi cho sức khỏe, đặc biệt với hệ thần kinh và chức năng thận nếu tích lũy nhiều.

Mặt khác, giấy bạc khiến thức ăn trông “được bọc kỹ”, từ đó tạo cảm giác an tâm giả tạo cho người sử dụng. Nhiều người vì thế mà để thức ăn thừa quá lâu trong tủ lạnh, vượt quá thời gian an toàn để sử dụng.

Một sai lầm phổ biến và nguy hiểm khác là bọc khoai tây nướng trong giấy bạc rồi cất tủ lạnh.

Môi trường thiếu oxy do giấy bạc tạo ra là điều kiện lý tưởng cho Clostridium botulinum phát triển.

Vi khuẩn này tiết ra độc tố gây ngộ độc botulism, tấn công hệ thần kinh trung ương, có thể gây tê liệt hoặc tử vong.

Để bảo quản thức ăn thừa an toàn, các bạn nên ưu tiên hộp đựng thực phẩm có nắp kín, làm từ thủy tinh hoặc nhựa an toàn chuyên dụng.

Bên cạnh đó, nên chia nhỏ thức ăn thừa thành từng phần, để nguội hoàn toàn trước khi cho vào tủ lạnh và ghi nhớ thời gian sử dụng và tránh để quá lâu sẽ gây hại cho sức khỏe.