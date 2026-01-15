Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Dùng giấy bạc gói thức ăn thừa: Lợi bất cập hại!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VOV, VnExpress)

(GLO)- Nhiều gia đình có thói quen dùng giấy bạc để gói thức ăn thừa vì tiện lợi và tưởng chừng an toàn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cách bảo quản này tiềm ẩn không ít rủi ro cho sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.

Giấy bạc thực chất là lá nhôm mỏng, được cán từ kim loại nhôm nguyên chất. Nhờ khả năng chống ẩm, cản ánh sáng và chịu được nhiệt độ cao, giấy bạc thường được sử dụng trong nấu, nướng thực phẩm cũng như bảo quản thức ăn.

giay-bac-goi-thuc-an-thua.jpg
Giấy bạc thường được sử dụng trong nấu, nướng thực phẩm. Ảnh: Internet

Với đặc tính mỏng, nhẹ, dễ tạo hình và chịu nhiệt tốt, nhiều người đã sử dụng giấy bạc để bọc thức ăn thừa trước khi cho vào tủ lạnh hoặc mang đi.

Tuy nhiên, việc dùng giấy bạc để gói thức ăn thừa trong thời gian dài hoặc với một số loại thực phẩm nhất định, có thể gây ra những tác hại tiềm ẩn đối với sức khỏe.

Một trong những vấn đề lớn nhất khi dùng giấy bạc gói thức ăn thừa là nguy cơ nhiễm khuẩn. Trên thực tế, giấy bạc không thể tạo ra lớp niêm phong kín hoàn toàn như hộp đựng thực phẩm chuyên dụng.

Khi thức ăn được gói lỏng lẻo, không khí vẫn có thể lọt vào, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển; qua đó làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, gây đau bụng, tiêu chảy hoặc các vấn đề tiêu hóa khác, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và người lớn tuổi.

Chưa kể, giấy bạc khi tiếp xúc lâu với thức ăn có thể làm tăng khả năng thôi nhiễm kim loại, nhất là trong môi trường ẩm hoặc có muối. Bởi, muối là yếu tố xúc tác mạnh, khiến nhôm dễ bị ăn mòn hơn.

Do đó, với các món ăn mặn như thịt kho, cá kho, canh mặn hoặc đồ chế biến sẵn có nhiều gia vị, các bạn không nên gói bằng giấy bạc trong thời gian dài vì sẽ làm tăng lượng nhôm ngấm vào thực phẩm.

dung-giay-bac-goi-thuc-an-thua-loi-bat-cap-hai.jpg
Việc dùng giấy bạc để gói thức ăn thừa trong thời gian dài hoặc với một số loại thực phẩm nhất định, có thể gây ra những tác hại tiềm ẩn đối với sức khỏe. Ảnh: Cheapism/VOV

Ngoài ra, các món ăn như cà chua, sốt cà chua, chanh, giấm, dưa muối hay các món lên men có thể làm nhôm trong giấy bạc bị hòa tan ở mức độ nhất định. Khi đó, một lượng nhỏ nhôm có thể nhiễm vào thực phẩm.

Việc tiêu thụ nhôm trong thời gian dài, dù với lượng nhỏ, cũng không được xem là có lợi cho sức khỏe, đặc biệt với hệ thần kinh và chức năng thận nếu tích lũy nhiều.

Mặt khác, giấy bạc khiến thức ăn trông “được bọc kỹ”, từ đó tạo cảm giác an tâm giả tạo cho người sử dụng. Nhiều người vì thế mà để thức ăn thừa quá lâu trong tủ lạnh, vượt quá thời gian an toàn để sử dụng.

Một sai lầm phổ biến và nguy hiểm khác là bọc khoai tây nướng trong giấy bạc rồi cất tủ lạnh.

Môi trường thiếu oxy do giấy bạc tạo ra là điều kiện lý tưởng cho Clostridium botulinum phát triển.

Vi khuẩn này tiết ra độc tố gây ngộ độc botulism, tấn công hệ thần kinh trung ương, có thể gây tê liệt hoặc tử vong.

Để bảo quản thức ăn thừa an toàn, các bạn nên ưu tiên hộp đựng thực phẩm có nắp kín, làm từ thủy tinh hoặc nhựa an toàn chuyên dụng.

Bên cạnh đó, nên chia nhỏ thức ăn thừa thành từng phần, để nguội hoàn toàn trước khi cho vào tủ lạnh và ghi nhớ thời gian sử dụng và tránh để quá lâu sẽ gây hại cho sức khỏe.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Những loại cá tốt cho người bị bệnh tiểu đường

Những loại cá tốt cho người bị bệnh tiểu đường

Dinh dưỡng

(GLO)- Nhiều nghiên cứu cho thấy, người mắc bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể và nên bổ sung cá vào khẩu phần ăn hàng ngày. Việc tiêu thụ cá thường xuyên giúp cải thiện khả năng kháng insulin, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm áp lực lên quá trình chuyển hóa so với thịt đỏ.

Những sai lầm khi uống nước chanh muối

Những sai lầm khi uống nước chanh muối

Dinh dưỡng

(GLO)- Nước chanh muối được nhiều người xem là thức uống “vàng” cho sức khỏe, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nếu uống không đúng cách, sai thời điểm hay lạm dụng, loại nước này có thể gây hại cho dạ dày, răng miệng và làm rối loạn điện giải.

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

Dinh dưỡng

(GLO)- Nước dừa mát, giàu khoáng và được xem là “thức uống lành tính”. Thế nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng, nhất là với người bị bệnh huyết áp, thận yếu, rối loạn tiêu hóa... Thậm chí, nước dừa nếu uống không đúng cách còn có thể gây hại cho sức khỏe.

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Dinh dưỡng

(GLO)- Tôm đồng là món quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình, thế nhưng, giá trị dinh dưỡng của nó không phải ai cũng để ý. Loại tôm nhỏ bé này chứa nhiều đạm, canxi và các vi chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt phù hợp cho bữa cơm mùa lạnh cần thêm sức đề kháng.

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Dinh dưỡng

(GLO)- Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu được kết hợp đầy đủ các nhóm chất. Việc ăn cháo vào buổi sáng có lợi đối với sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và hơn thế nữa.

5 nhóm người không nên ăn ớt

5 nhóm người không nên ăn ớt

Dinh dưỡng

(GLO)- Quả ớt có nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe nhưng bạn nên ăn lượng vừa phải, phù hợp cơ địa giúp tận dụng tối đa công dụng và tránh các rủi ro không mong muốn.

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

Dinh dưỡng

Ăn nhiều trái cây là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ bệnh tim. Chúng chứa những thành phần được chứng minh giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol có hại và cải thiện chức năng nội mạc mạch máu.

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Dinh dưỡng

(GLO)- Đậu phụ là món ăn quen thuộc và được xem là lựa chọn lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Thế nhưng, trên thực tế, nếu ăn quá nhiều đậu phụ hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà tím ẩn trong mình một “kho báu” dinh dưỡng nhưng lại ít người để ý. Từ chất chống oxy hóa mạnh, lượng chất xơ dồi dào đến khả năng hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng, loại quả tím sẫm này xứng đáng được đặt đúng vị trí trong thực đơn hằng ngày.

null