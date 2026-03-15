Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, bắp cải cung cấp rất nhiều dinh dưỡng mà một người cần trong ngày để hoạt động, phát triển, nâng cao miễn dịch. Thành phần dinh dưỡng và lượng vitamin trong bắp cải nhiều gấp 4,5 lần so với cà rốt và 3,6 lần so với khoai tây. Ngoài ra, vitamin A và P trong bắp cải kết hợp với nhau làm cho thành mạch máu bền vững hơn.

Đáng chú ý, trong bắp cải còn chứa các chất chống ung thư như: sulforaphane, phenethyl isothiocyanate và indol-33 carbinol, rất tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, bắp cải lại chứa goitrin - một chất có tác dụng chống oxy hóa nhưng lại có thể gây bướu cổ. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo những người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ không nên ăn bắp cải.

Mặt khác, theo Đông y, bắp cải có tính hàn. Do vậy những ai yếu người, lạnh tay chân hoặc gặp các vấn đề liên quan đến phong hàn không nên ăn bắp cải vì sẽ làm bệnh nặng hơn. Nếu bạn vẫn muốn ăn bắp cải thì có thể cho thêm một nhánh gừng đập dập và luộc cùng bắp cải sẽ khiến trung hòa bớt tính hàn có trong bắp cải.

Những người suy thận nặng cũng không nên ăn bắp cải. Bởi bắp cải là loại rau chứa khá nhiều axit oxalic. Khi được tiêu thụ quá nhiều, lượng axit oxalic này có thể kết hợp với các chất dinh dưỡng cần thiết bên trong cơ thể như canxi, magiê, sắt, kali... tạo thành các muối oxalat, có thể lắng đọng ở thận, làm tăng khả năng hình thành sỏi thận.

Những người bị đau dạ dày, chướng bụng, đầy hơi nên hạn chế ăn bắp cải sống mà phải nấu chín.

Bên cạnh đó, ưu điểm của bắp cải là chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ nhuận tràng, ngừa táo bón... Tuy nhiên, người đang tiêu chảy nếu ăn nhiều loại rau này có thể khiến tình trạng thêm trầm trọng, khó điều trị hơn.

Ngoài ra, rau bắp cải dễ sinh khí, có thể gây đầy bụng nếu ăn sống nên những người bị đau dạ dày, hay bị chướng bụng, đầy hơi nên hạn chế ăn bắp cải sống mà cần nấu chín.