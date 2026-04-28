Những thực phẩm nào càng ăn càng nhanh già?

(GLO)- Chế độ ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn quyết định tốc độ lão hóa của cơ thể. Một số thực phẩm quen thuộc nếu tiêu thụ thường xuyên có thể đẩy nhanh quá trình già hóa, khiến làn da xuống cấp và cơ thể suy giảm sớm hơn bạn nghĩ.

Thực phẩm chứa nhiều đường

Thực phẩm chứa nhiều đường có thể khiến cơ thể nhanh già hơn, vì đường làm tăng quá trình glycation. Đây là một phản ứng hóa học trong đó đường trong máu kết hợp với protein, tạo ra các hợp chất gọi là AGEs.

Các AGEs này gây tổn thương collagen và elastin - 2 loại protein quan trọng giúp da duy trì độ đàn hồi và săn chắc. Khi collagen bị phá hủy, da trở nên nhăn nheo, chảy xệ và mất đi vẻ tươi trẻ.

Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều đường dẫn đến tăng cân, kháng insulin và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và các vấn đề về gan.

Thực phẩm mặn

Thói quen tiêu thụ thực phẩm mặn hoặc có hàm lượng natri cao có thể góp phần đẩy nhanh quá trình lão hóa. Lượng muối dư thừa trong cơ thể gây ra hiện tượng giữ nước, làm sưng phù mô mềm và khiến khuôn mặt trông mệt mỏi, kém săn chắc.

Về lâu dài, chế độ ăn nhiều muối còn ảnh hưởng đến chức năng thận, làm tăng huyết áp và tổn thương mạch máu - những yếu tố góp phần vào quá trình lão hóa toàn thân.

Đồ ăn nhanh

Đồ ăn nhanh thường chứa nhiều chất béo bão hòa, đường tinh luyện, muối và phụ gia thực phẩm. Những yếu tố này có thể thúc đẩy phản ứng viêm và stress oxy hóa trong cơ thể.

Chưa kể, đồ ăn nhanh thường thiếu hụt vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa. Vậy nên tiêu thụ thường xuyên đồ ăn nhanh khiến làn da trở nên xỉn màu, nhăn nheo và kém sức sống.

Đồ chiên

Thực phẩm chiên thường được chế biến trong dầu có hàm lượng chất béo chuyển hóa cao, vốn được biết là làm tăng cholesterol xấu và giảm cholesterol tốt. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Mặt khác, thực phẩm chiên rán chứa nhiều calo và có thể dẫn đến tăng cân và viêm mãn tính. Một nghiên cứu còn cho thấy việc thường xuyên ăn thực phẩm chiên rán có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm cao hơn, đặc biệt là ở phụ nữ.

Rượu, bia

Đây là tác nhân đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể, đặc biệt là làn da. Khi được chuyển hóa trong gan, rượu tạo ra các gốc tự do - những phân tử không ổn định gây tổn thương tế bào và góp phần vào quá trình lão hóa.

Ngoài ra, rượu còn gây mất nước và làm giảm lượng vitamin A và kẽm - 2 vi chất thiết yếu giúp duy trì làn da khỏe mạnh và hỗ trợ tái tạo tế bào. Làn da vì thế trở nên khô ráp, xỉn màu, dễ hình thành nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa sớm.