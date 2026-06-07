Gia Lai: Mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 1 đội dân phòng

(GLO)- HĐND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Nghị quyết gồm: lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh; thôn, làng, bôn, buôn, plơi, plei (gọi chung là thôn); tổ dân phố, khu phố, khối phố, khu vực (gọi chung là tổ dân phố) và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai thành lập 1 đội dân phòng. Ảnh minh họa: K.A

Về tiêu chí, đội dân phòng được thành lập và hoạt động theo thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; mỗi thôn, tổ dân phố được thành lập 1 đội dân phòng.

Số lượng thành viên đội dân phòng tại các thôn tối thiểu là 5 thành viên và tối đa là 10 thành viên. Đối với thôn dưới 250 hộ gia đình thì thành lập đội dân phòng có 5 thành viên; từ 250 hộ gia đình trở lên cứ tăng 100 hộ gia đình bố trí thêm 1 thành viên, nhưng không quá 10 thành viên.

Số lượng thành viên đội dân phòng tại các tổ dân phố tối thiểu là 10 thành viên và tối đa là 20 thành viên. Đối với tổ dân phố dưới 300 hộ gia đình thì thành lập đội dân phòng có 10 thành viên; từ 300 hộ gia đình trở lên, cứ tăng 100 hộ gia đình thì bố trí thêm 1 thành viên, nhưng không quá 20 thành viên.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8-6-2026.