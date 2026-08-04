Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Gia Lai phối hợp Quân khu 5 di chuyển Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 đến vị trí mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 4-8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (xã Bình An), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai chủ trương di chuyển Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 đến vị trí mới.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cùng đại biểu Cơ quan Bộ Quốc phòng và Quân khu 5.

1785835122725-8829665598985283039-8829665598985283039-34fe14b796ab48b29271c978eb1afc67.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung, phương án; trong đó thống nhất cao chủ trương di dời Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 từ vị trí hiện tại sang vị trí mới để xây dựng trường bắn, thao trường hiện đại.

Vị trí quy hoạch mới có diện tích khoảng 12.000 ha với địa hình trung du, đồi núi liên hoàn, đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân binh chủng có sử dụng vũ khí công nghệ cao và sẵn sàng phục vụ các hội thao quân sự quốc tế.

1785835136503-8829665598985283039-8829665598985283039-55776751cf313ca92b80538067717aba.jpg
Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Để dự án triển khai đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác phối hợp nhằm tham mưu xây dựng Đề án chi tiết trình Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác phối hợp; phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, duy trì chế độ báo cáo kết quả công việc hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định và tiến độ đề ra.

phoi-hop-di-chuyen-trung-tam-huan-luyen-quan-su-quoc-gia-2-den-vi-tri-moi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

2 đồng chí chủ trì hội nghị cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện dự án đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Trong đó, cần ưu tiên xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và bố trí tái định cư phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, 2 đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, theo dõi và chỉ đạo sát sao; phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các thủ tục liên quan được triển khai nhanh chóng, hiệu quả; bảo đảm dự án di chuyển Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2 hoàn thành đúng mục tiêu và tiến độ đề ra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Chính trị

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null