Gia Lai phối hợp Quân khu 5 di chuyển Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 đến vị trí mới

(GLO)- Chiều 4-8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (xã Bình An), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai chủ trương di chuyển Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 đến vị trí mới.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cùng đại biểu Cơ quan Bộ Quốc phòng và Quân khu 5.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung, phương án; trong đó thống nhất cao chủ trương di dời Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 từ vị trí hiện tại sang vị trí mới để xây dựng trường bắn, thao trường hiện đại.

Vị trí quy hoạch mới có diện tích khoảng 12.000 ha với địa hình trung du, đồi núi liên hoàn, đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân binh chủng có sử dụng vũ khí công nghệ cao và sẵn sàng phục vụ các hội thao quân sự quốc tế.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Để dự án triển khai đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác phối hợp nhằm tham mưu xây dựng Đề án chi tiết trình Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác phối hợp; phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, duy trì chế độ báo cáo kết quả công việc hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định và tiến độ đề ra.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

2 đồng chí chủ trì hội nghị cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện dự án đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Trong đó, cần ưu tiên xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và bố trí tái định cư phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, 2 đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, theo dõi và chỉ đạo sát sao; phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các thủ tục liên quan được triển khai nhanh chóng, hiệu quả; bảo đảm dự án di chuyển Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2 hoàn thành đúng mục tiêu và tiến độ đề ra.