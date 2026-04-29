Khảo sát địa điểm quy hoạch xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Sáng 29-4, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã đi khảo sát, xác định vị trí xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu.

Tham gia đoàn về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nghe đơn vị tư vấn báo cáo phương án quy hoạch xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: N.H

Về phía Cảnh sát biển Việt Nam có Thiếu tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và đơn vị tư vấn.

Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát thực địa tại xã đảo Nhơn Châu, đồng thời nghe các cơ quan chức năng báo cáo phương án liên quan đến quy hoạch vị trí xây dựng đơn vị Hải đội Cảnh sát biển.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, vị trí xây dựng đơn vị Hải đội Cảnh sát biển nằm ở phía Nam Tây Nam xã đảo Nhơn Châu, cách cảng Quy Nhơn 22 km về phía Nam Đông Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc góp ý vào phương án quy hoạch xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: N.H

Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch xây dựng rộng 22,3 ha, gồm các hạng mục: cầu cảng, đê chắn sóng, kè bảo vệ, vũng quay tàu, luồng tàu, đường kết nối, hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, phòng cháy, chữa cháy)…

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án, đơn vị tư vấn đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất phương án quy hoạch theo phương án đề xuất; xem xét cập nhật vào các quy hoạch của địa phương đảm bảo đồng bộ khi triển khai thực hiện.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Đoàn công tác khảo sát thực địa trên xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: N.H

Sau khi khảo sát thực tế, nghe đơn vị tư vấn báo cáo phương án quy hoạch, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã trao đổi, thống nhất chủ trương quy hoạch xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu; đề xuất chỉnh sửa, bổ sung một số hạng mục cho phù hợp; xây dựng phương án cung cấp nguồn vật liệu xây dựng cho thi công; bổ sung các phương án xây dựng giao thông kết nối với cầu cảng…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng thống nhất giao các cơ quan chức năng của tỉnh và Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định, tạo cơ sở để sớm triển khai dự án trong thời gian tới.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên xã đảo. Ảnh: N.H

Việc xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu không chỉ góp phần tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương.

gia-lai-khao-sat-xay-au-thuyen-Nhon-Chau

Khảo sát xây dựng âu thuyền tại xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Ngày 16-4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cùng các sở, ngành liên quan đã về Nhơn Châu tiến hành khảo sát thực địa để đề xuất phương án xây dựng âu thuyền tại xã đảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Các địa phương cần nhận diện rõ dư địa phát triển

(GLO)- Sáng 25-4, làm việc với các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú (tỉnh Gia Lai), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dư địa tăng trưởng còn lớn, các địa phương cần nhận diện rõ để triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

(GLO)- Trong khuôn khổ Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5 diễn ra vào sáng 25-4 tại TP. Đà Nẵng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan gian trưng bày Hội thi trưng bày ảnh đẹp và tiểu cảnh, chậu hoa đẹp của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

(GLO)- Sáng 24-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia ở nhiều địa phương trong cả nước và UBND xã Đak Đoa tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

(GLO)- Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc trưa 24-4 đã thông qua 52 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, thể hiện quyết tâm cao trong hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI, ngày 23-4, Quốc hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuế; cho ý kiến về công tác giám sát và biểu quyết thông qua nhiều dự án luật.

(GLO)- Sáng 23-4, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026).

(GLO)- Ngày 22-4, tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

(GLO)- Sáng 21-4, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét (25-4) với thông điệp "Tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030". 

(GLO)- Ngày 21-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

