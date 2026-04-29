Khảo sát địa điểm quy hoạch xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Sáng 29-4, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã đi khảo sát, xác định vị trí xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu.

Tham gia đoàn về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nghe đơn vị tư vấn báo cáo phương án quy hoạch xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: N.H

Về phía Cảnh sát biển Việt Nam có Thiếu tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và đơn vị tư vấn.

Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát thực địa tại xã đảo Nhơn Châu, đồng thời nghe các cơ quan chức năng báo cáo phương án liên quan đến quy hoạch vị trí xây dựng đơn vị Hải đội Cảnh sát biển.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, vị trí xây dựng đơn vị Hải đội Cảnh sát biển nằm ở phía Nam Tây Nam xã đảo Nhơn Châu, cách cảng Quy Nhơn 22 km về phía Nam Đông Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc góp ý vào phương án quy hoạch xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: N.H

Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch xây dựng rộng 22,3 ha, gồm các hạng mục: cầu cảng, đê chắn sóng, kè bảo vệ, vũng quay tàu, luồng tàu, đường kết nối, hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, phòng cháy, chữa cháy)…

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án, đơn vị tư vấn đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất phương án quy hoạch theo phương án đề xuất; xem xét cập nhật vào các quy hoạch của địa phương đảm bảo đồng bộ khi triển khai thực hiện.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Đoàn công tác khảo sát thực địa trên xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: N.H

Sau khi khảo sát thực tế, nghe đơn vị tư vấn báo cáo phương án quy hoạch, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã trao đổi, thống nhất chủ trương quy hoạch xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu; đề xuất chỉnh sửa, bổ sung một số hạng mục cho phù hợp; xây dựng phương án cung cấp nguồn vật liệu xây dựng cho thi công; bổ sung các phương án xây dựng giao thông kết nối với cầu cảng…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng thống nhất giao các cơ quan chức năng của tỉnh và Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định, tạo cơ sở để sớm triển khai dự án trong thời gian tới.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên xã đảo. Ảnh: N.H

Việc xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu không chỉ góp phần tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương.