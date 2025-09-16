Đưa Gia Lai trở thành trung tâm năng lượng tái tạo hàng đầu của cả nước

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo “Khơi nguồn năng lượng tương lai” và bàn các giải pháp phát triển nguồn năng lượng tái tạo bền vững, được tổ chức chiều 16-9.

Hội thảo do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam tổ chức. Tham dự hội thảo có Thiếu tướng Trần Quang Tuấn - Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2; ông Tăng Thế Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai; các hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức ngân hàng và nhà đầu tư cùng đại diện tổ chức quốc tế.

Về phía doanh nghiệp có ông Franz-Josef Claes - Chủ tịch Tập đoàn GEO (Cộng hòa Liên bang Đức); bà Mai Thị Ngọc Thủy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam; ông Trần Văn Thế - đại diện Công ty TNHH INDEL Petro Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.D

Gia Lai có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo

Thông tin tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định: Tổng tiềm năng năng lượng tái tạo toàn tỉnh ước tính lên tới 23.000 MW, đủ sức đưa Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Gia Lai nằm ở vị trí chiến lược trung tâm các trục Đông-Tây, Bắc-Nam, là cầu nối giữa Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, tiểu vùng Mekong.

Cùng với đó là hệ sinh thái đa dạng, 134 km bờ biển, 80 km đường biên giới cùng tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics... Tất cả là điều kiện để Gia Lai phát triển toàn diện, hướng tới một tỉnh hiện đại, năng động và bền vững.

“Tỉnh Gia Lai vừa có vùng Tây Nguyên đầy nắng và gió, vừa có vùng ven biển nhiều nắng, bức xạ mặt trời cao, cùng hệ thống thác, sông, hồ phong phú. Đây là nền tảng để phát triển toàn diện các loại hình năng lượng tái tạo như: điện gió trên bờ và trên biển, điện mặt trời, thủy điện, điện sinh khối, điện rác, điện địa nhiệt”-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định.

Hơn 200 đại biểu tham dự Hội thảo “Khơi nguồn năng lượng tương lai”. Ảnh: T.D

Ngoài ra, cường độ bức xạ mặt trời trung bình đạt 4,6-5,2 kWh/m²/ngày với tổng số giờ nắng lên đến 1.900-2.200 giờ mỗi năm là điều kiện lý tưởng để Gia Lai triển khai các dự án điện mặt trời. Bên cạnh hệ thống điện mặt trời mặt đất, tỉnh còn đang hướng tới mô hình điện mặt trời nổi tại các hồ thủy lợi, hồ thủy điện lớn như: Núi Một, Thuận Ninh, Hội Sơn, Đồng Mít, Ia Ly, Sê San, Ia Mơr, Đồng Minh.

Cùng với đó, tốc độ gió trung bình khoảng từ 6-7m/s, giúp Gia Lai trở thành vùng đất tiềm năng phát triển mạnh về điện gió, nhất là tại các khu vực như: Kông Chro, Chư Prông, Mang Yang, Vân Canh, Vĩnh Thạnh… Với bờ biển dài 134 km, Gia Lai có tiềm năng rất lớn để phát triển các dự án điện gió trên biển. Ngoài ra, tỉnh còn có lợi thế phát triển về thủy điện, đặc biệt tại các vùng núi phía Tây tỉnh khi có các con sông Sê San, sông Ba… tạo thành hệ thống năng lượng hỗn hợp phong phú.

Theo quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo tại Gia Lai hơn 9.000 MW, là nền tảng đưa tỉnh nhà vươn lên thành trung tâm năng lượng sạch và bền vững của khu vực.

Đại biểu tập trung thảo luận về những nguồn năng lượng đang góp phần định hình tương lai năng lượng Việt Nam. Ảnh: T.D

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Không chỉ chú trọng phát triển các dự án năng lượng tái tạo, Gia Lai còn quan tâm phát triển nguồn nhân lực điện tái tạo. Vừa qua, tỉnh đã công bố mời gọi đầu tư dự án trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo, tiến tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển bền vững của ngành.

Thời gian qua, nhiều dự án năng lượng tái tạo trong tỉnh đã đi vào vận hành, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Các dự án này còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp vào ngân sách địa phương và thúc đẩy dịch vụ, thương mại, logistics phát triển.

“Tính đến nay, toàn tỉnh có 61 dự án thủy điện với tổng công suất 2.736 MW; 17 dự án điện gió với tổng công suất 916 MW; 7 dự án điện mặt trời với tổng công suất 590 MWp và 2 dự án điện sinh khối với tổng công suất 130 MW đã đi vào vận hành thương mại”-Chủ tịch UBND tỉnh thông tin.

Góp sức đưa Gia Lai trở thành trung tâm năng lượng tái tạo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nguồn năng lượng đang góp phần định hình tương lai năng lượng Việt Nam; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi và nhận diện những cơ hội, rủi ro và kiến tạo các giải pháp thiết thực cho tiến trình chuyển dịch năng lượng quốc gia.

Ông Tăng Thế Hùng-Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) khẳng định, Gia Lai hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của miền Trung-Tây Nguyên và cả nước. Ảnh: T.D

Ông Tăng Thế Hùng-Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho biết: Ngày 20-8, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Nghị quyết nhấn mạnh năng lượng phải đi trước một bước, cung ứng đầy đủ, ổn định, chất lượng cao cho phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đời sống nhân dân; đồng thời, phát triển đồng bộ, đa dạng hóa các loại hình, ưu tiên năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Cùng với đó, quy hoạch điện VIII điều chỉnh cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện cả nước đạt 183-236 GW, trong đó năng lượng tái tạo chiếm 25-30% tổng cung năng lượng sơ cấp. Đến năm 2050, Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu Net Zero, đưa phát thải ròng khí nhà kính về 0.

“Trong bức tranh chung ấy, Gia Lai nổi lên như một địa phương chiến lược, hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của miền Trung-Tây Nguyên và cả nước. Đặc biệt, Gia Lai đã khởi động Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng tái tạo với sự tham gia của Tập đoàn GEO (Cộng hòa Liên bang Đức) và Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam. Đây là bước đi tiên phong, đặt nền móng để địa phương trở thành trung tâm đào tạo nhân lực năng lượng tái tạo cho khu vực Đông Nam Á”-ông Hùng nhận định.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: T.D

Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam là đơn vị đồng hành cùng Tập đoàn GEO (Cộng hòa Liên bang Đức) “khởi xướng” Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng tái tạo tại Gia Lai.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực năng lượng tái tạo, Trung tâm không chỉ đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và lao động lành nghề, mà còn giúp họ làm chủ các công nghệ cốt lõi của điện gió, điện mặt trời, hydro xanh và lưu trữ năng lượng. Đây là một dự án giáo dục, cũng là nền tảng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

“Chúng tôi kỳ vọng các trường đại học và doanh nghiệp sẽ tăng cường gắn kết theo mô hình “đặt hàng” đào tạo nhân lực. Các đối tác quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành, không chỉ bằng công nghệ mà còn bằng tinh thần hợp tác cùng phát triển. Và các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện khung chính sách, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên năng lượng mới”-Tổng Giám đốc Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam Mai Thị Ngọc Thủy bày tỏ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao Quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo. Ảnh: T.D

Các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức không nhỏ đối với Gia Lai hiện nay như: Hệ thống truyền tải điện chưa đồng bộ, nhiều dự án phải chờ giải tỏa công suất; chính sách, cơ chế còn trong quá trình hoàn thiện; vấn đề môi trường, đất đai và sự đồng thuận của người dân chưa được giải quyết hài hòa.

Đặc biệt, yêu cầu về công nghệ tiên tiến, nguồn vốn lớn và nhân lực chất lượng cao đang là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp địa phương. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện nhiều dự án điện còn chậm; tiềm năng về năng lượng chưa được khai thác hiệu quả…

“Hội thảo này có ý nghĩa quan trọng, giúp địa phương tìm ra những giải pháp hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, bền vững trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Phát triển năng lượng tái tạo không thể là nỗ lực riêng lẻ, mà cần sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, viện nghiên cứu và cộng đồng”-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tập đoàn GEO, Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam và Trường Đại học Quy Nhơn ký kết hợp tác. Ảnh: T.D

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước cùng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến, đề xuất giải pháp đầu tư hiệu quả; các nhà khoa học, chuyên gia đóng góp các ý kiến khoa học, khách quan, giúp tỉnh có cơ sở hoạch định chính sách phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng rằng Gia Lai sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mới với những dự án cụ thể, góp phần đưa tỉnh trở thành trung tâm năng lượng tái tạo hàng đầu của Việt Nam.

Công ty TNHH INDEL Petro Việt Nam, Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam và Tập đoàn GEO ký kết thỏa thuận khung hợp tác có tính ràng buộc. Ảnh: T.D