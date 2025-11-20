(GLO)- Bộ Công Thương vừa ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là nền tảng trực tuyến chuyên biệt được thiết kế để kết nối cộng đồng các cá nhân, tổ chức, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và lan tỏa các công nghệ, giải pháp, mô hình sáng tạo trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Giao diện nền tảng trực tuyến Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. Ảnh: Thục Vy/NNMT

Theo đó, nền tảng này được xây dựng và vận hành trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3), do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) chủ trì.

Nền tảng Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam được xây dựng với nhiều tính năng nổi bật nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, học tập và chia sẻ thông tin của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Cụ thể, nền tảng cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về người quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng, đơn vị cung cấp dịch vụ và tư vấn năng lượng một cách nhanh chóng, chính xác.

Cùng với đó, kho bài giảng điện tử cung cấp hệ thống tài liệu kỹ thuật, bài giảng, video hướng dẫn trực tuyến, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho người sử dụng.

Mục công nghệ và giải pháp tiết kiệm năng lượng thường xuyên cập nhật các giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và mô hình áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Ngoài ra, Cộng đồng còn là nơi chia sẻ thông tin, những câu chuyện điển hình và kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia, góp phần lan tỏa tinh thần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong toàn xã hội.