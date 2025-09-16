Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Net Zero

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI (Thực hiện)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trước đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn CT Group về việc thí điểm các dự án tín chỉ carbon tại tỉnh, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về cơ hội và thách thức phát triển thị trường này.

Nông nghiệp tái sinh và năng lượng tái tạo của tỉnh có tiềm năng để khai thác tín chỉ carbon, nhưng cần thời gian và đầu tư kỹ thuật để đảm bảo đạt chuẩn quốc tế. Ảnh: Trọng Lợi
Nông nghiệp tái sinh và năng lượng tái tạo của tỉnh có tiềm năng để khai thác tín chỉ carbon, nhưng cần thời gian và đầu tư kỹ thuật để đảm bảo đạt chuẩn quốc tế. Ảnh: Trọng Lợi

* Nhiều chuyên gia đánh giá Gia Lai là một trong những “bể chứa” carbon lớn của cả nước, ông có thể chia sẻ rõ hơn về tiềm năng phát triển tín chỉ carbon tại tỉnh?

- Theo Quyết định số 561/QĐ-BNNMT ngày 31.3.2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Gia Lai hiện có hơn 1,03 triệu ha đất có rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm trên 692 nghìn ha. Đây là một lợi thế rất lớn, bởi rừng tự nhiên có khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon ổn định, bền vững theo thời gian. Ngoài ra, hệ sinh thái rừng tại Gia Lai rất đa dạng, từ rừng nhiệt đới, rừng khộp đến các mô hình nông lâm kết hợp, tạo tiền đề thuận lợi để tham gia thị trường tín chỉ carbon, góp phần thực hiện cam kết “phát thải ròng bằng 0” (Net-Zero) của Việt Nam vào năm 2050.

Bên cạnh lĩnh vực lâm nghiệp, Gia Lai còn có tiềm năng phát triển tín chỉ carbon trong nông nghiệp và năng lượng tái tạo. Với thế mạnh là vùng chuyên canh lớn về cà phê, hồ tiêu, cao su, dừa..., việc áp dụng mô hình nông nghiệp tái sinh giúp cải tạo đất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời tăng khả năng hấp thụ carbon. Ngoài ra, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho điện gió, điện mặt trời và thủy điện nhỏ cũng mở ra hướng đi mới trong thu hút vốn đầu tư xanh.

* Theo ông, loại hình tín chỉ carbon nào có tiềm năng phát triển nhất ở Gia Lai?

- Rõ ràng, tín chỉ carbon từ rừng tự nhiên đang là hướng đi ưu tiên và trọng tâm tại Gia Lai. Với diện tích hơn 692 nghìn ha rừng tự nhiên, đây là loại hình phù hợp nhất để tham gia các chương trình, như chương trình giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+). Ngoài ra, trồng rừng, nông nghiệp tái sinh và năng lượng tái tạo cũng có tiềm năng nhưng cần thời gian và đầu tư kỹ thuật để đảm bảo đạt chuẩn quốc tế.

* Gia Lai đã có những bước đi cụ thể nào trong việc triển khai tín chỉ carbon, đặc biệt là sau khi Công ty CP Tập đoàn CT Group đề xuất hợp tác?

- Ngày 10.9.2025, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan và đại diện Công ty CP Tập đoàn CT Group để chỉ đạo triển khai thí điểm các dự án tín chỉ carbon. Trước đó, một số tổ chức cũng đã đề xuất triển khai các mô hình, như: Công ty CP Tập đoàn ECOTREE đề xuất trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh để đánh giá tín chỉ carbon; Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đang thực hiện dự án trồng 2,2 triệu cây lâm nghiệp cảnh quan, góp phần hấp thụ 2 triệu tấn CO₂.

Với Công ty CP Tập đoàn CT Group, họ đề xuất các mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp tái sinh như trồng cây ăn quả, cà phê, cao su, dừa, lúa… Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn xây dựng dự án theo đúng Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi số 119/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

* Tỉnh nên bắt đầu từ lĩnh vực nào để xây dựng các dự án tín chỉ carbon?

- Chúng tôi xác định rõ, nên bắt đầu từ rừng tự nhiên, cụ thể là quản lý rừng bền vững và REDD+, bởi đây là thế mạnh

nổi trội của tỉnh và phù hợp với định hướng quốc gia. Bên cạnh đó, cần từng bước thí điểm nông nghiệp tái sinh ở vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, cao su..., nhằm kết hợp phát triển sinh kế và tín chỉ carbon. Đồng thời, Gia Lai sẽ triển khai kế hoạch hành động thích ứng với Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), vừa để phát triển nông nghiệp bền vững, vừa nâng cao giá trị tín chỉ carbon.

Gia Lai có thế mạnh từ rừng để khai thác tín chỉ carbon. Ảnh: Dũng Nhân
Gia Lai có thế mạnh từ rừng để khai thác tín chỉ carbon. Ảnh: Dũng Nhân

* Theo ông, chính quyền địa phương cần làm gì để thu hút nhà đầu tư tham gia thị trường tín chỉ carbon?

- Tôi cho rằng tỉnh cần sớm thành lập Tổ công tác carbon làm đầu mối hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn thủ tục cho DN. Đồng thời, ban hành cơ chế chia sẻ lợi ích rõ ràng giữa các bên tham gia (chính quyền - người dân - DN), xây dựng Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) đảm bảo minh bạch.

Ở tầm quốc gia, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, nhất là về quyền sở hữu carbon, vận hành hệ thống đăng ký tín chỉ và chuẩn hóa các quy định kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế.

* Về dài hạn, kỳ vọng của tỉnh đối với lĩnh vực này là gì?

- Trong vòng 5 - 10 năm tới, chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều dự án tín chỉ carbon đạt chuẩn quốc tế được triển khai, từ đó hình thành một nguồn thu ổn định, giúp bảo vệ rừng, nâng cao sinh kế cho người dân sống phụ thuộc vào rừng, đồng thời thu hút vốn đầu tư xanh. Tín chỉ carbon không chỉ là công cụ tài chính, còn là giải pháp phát triển bền vững, là “đòn bẩy” quan trọng giúp Gia Lai chuyển mình theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp xu thế toàn cầu.

* Xin cảm ơn ông!

Tín chỉ carbon là chứng nhận có thể giao dịch thương mại, đại diện cho quyền phát thải một tấn khí CO₂ hoặc khí nhà kính tương đương. Hiện Gia Lai chưa có dự án tín chỉ carbon chính thức, nhưng là một trong các tỉnh thuộc phạm vi vùng chuyển nhượng trong Ý định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Tổ chức Emergent, thuộc Liên minh Giảm phát thải và tăng cường tài chính lâm nghiệp (LEAF).

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ chuyển nhượng 5,15 triệu tấn CO₂ giảm phát thải từ rừng tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2022 - 2026, với mức giá tối thiểu 10 USD/tấn CO₂. Việc xây dựng, đàm phán và triển khai Hợp đồng chi trả giảm phát thải (ERPA) sẽ do Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với các địa phương thực hiện, theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh

Nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh

Net Zero

(GLO)- Từ năm 2022-2025, Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” do Tổ chức EarthCare Foundation tài trợ, được Hội Nông dân Việt Nam triển khai đã mang lại thay đổi tích cực.

Vạn chài đồng lòng chống khai thác IUU

Gia Lai: Vạn chài đồng lòng chống khai thác IUU

Net Zero

(GLO)- Cuối năm 2025, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ kiểm tra việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tại Việt Nam. Hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng”, ngư dân ven biển Gia Lai đang đồng lòng siết chặt kỷ luật để xây dựng nghề cá bền vững.

Giữ rừng shan tuyết cổ thụ

Giữ rừng shan tuyết cổ thụ

Net Zero

Trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, giữa mây ngàn và gió núi, những cây chè shan tuyết cổ thụ trăm năm tuổi vẫn sừng sững. Thân cây xù xì được nuôi dưỡng bởi đất, nước và hấp thụ tinh hoa khí trời tây bắc, tạo nên những búp chè xanh tươi độc đáo, mang trong mình câu chuyện dài về sức sống bền bỉ giữa núi rừng.

Mở dòng vốn xanh bền vững

Mở dòng vốn xanh bền vững

Net Zero

Chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu để Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tuy nhiên, giữa nhu cầu vốn hàng chục tỷ USD mỗi năm và thực tế huy động còn hạn chế, thị trường tài chính xanh đang vấp phải một điểm nghẽn lớn khi khuôn khổ pháp lý chưa thật sự đồng bộ và hoàn thiện.

null