Khu công nghiệp Trà Đa hướng đến mục tiêu công nghiệp xanh

(GLO)- Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đang là định hướng chiến lược của tỉnh Gia Lai. Tại Khu công nghiệp Trà Đa, mục tiêu này được thực hiện bằng công nghệ sản xuất sạch, hệ thống xử lý nước thải tập trung, ý thức môi trường của doanh nghiệp hướng tới sản xuất xanh, bền vững.

Từng bước định hình Khu công nghiệp sinh thái

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh Gia Lai xác định rõ: Phát triển công nghiệp phải song hành với bảo vệ môi trường. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là hướng đi tất yếu để hội nhập bền vững.

Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy NutiFood Cao Nguyên tại Khu công nghiệp Trà Đa (phường Pleiku) luôn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đầu ra. Ảnh: Minh Phương

Khu công nghiệp Trà Đa-trung tâm công nghiệp phía Tây tỉnh-đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến mô hình khu công nghiệp sinh thái, nơi sản xuất gắn liền với các tiêu chí xanh và bền vững.

Ông Nguyễn Như Trình-Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chúng ta đang từng bước đưa các doanh nghiệp chuyển đổi số và phát triển xanh bền vững.

Khu công nghiệp Trà Đa nằm ở trung tâm phường Pleiku nên việc phát triển xanh, bền vững là nhu cầu cấp thiết. Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế đã thành lập tổ công tác do Phó Trưởng ban làm tổ trưởng để nghiên cứu chuyển đổi mô hình phát triển thành khu kinh tế sinh thái”.

Theo ông Trình, Tổ có nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể phục vụ chuyển đổi hoặc đầu tư mới; nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích phát triển hệ thống Khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Tổ công tác chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về sử dụng tài nguyên hiệu quả và sản xuất sạch hơn; theo dõi, giám sát và kịp thời cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh và quốc gia.

Ông Trần Xuân Thắng-Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Gia Lai (giữa) khẳng định việc thu gom và xử lý nước thải của gần 50 doanh nghiệp đều được kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu môi trường. Ảnh: Minh Phương

Từ chủ trương lớn của tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế đang đẩy mạnh định hướng “Khu công nghiệp sinh thái” - nơi mỗi doanh nghiệp không chỉ là chủ thể sản xuất mà còn là thành viên trong hệ sinh thái kinh tế xanh. Tại đây, doanh nghiệp và chính quyền cùng chung tay kiến tạo môi trường sản xuất, cải tiến công nghệ theo tiêu chí “sạch trong từng quy trình, xanh trong từng hạng mục”.

Tại Khu công nghiệp Trà Đa, Nhà máy xử lý nước thải tập trung được ví như “lá chắn xanh”, giúp duy trì chất lượng môi trường cho toàn khu vực. Với công suất trên 200 m³ nước thải/ngày đêm, nhà máy đã tiếp nhận đấu nối của gần 50 doanh nghiệp để thu gom và xử lý nước thải tập trung.

Quy trình xử lý áp dụng công nghệ hóa sinh qua nhiều khâu lắng lọc như: bể hóa chất bơm định lượng, bể lắng bùn, bể yếm khí, bể sục khí... trước khi thải ra môi trường. Đặc biệt, hệ thống quan trắc online tự động kết nối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, giúp kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu môi trường.

Doanh nghiệp chung tay tạo hạt nhân xanh

Hiện nay, Công ty phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Gia Lai tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung, đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đấu nối hệ thống nước mưa, nước thải đúng quy định.

Ông Trần Xuân Thắng-Giám đốc Công ty-cho biết: “Nhà máy xử lý nước thải hoạt động 24/24 giờ, thu gom triệt để nước thải của các nhà đầu tư, xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Trong giai đoạn 2026-2027, nhà máy sẽ tiếp tục cải tạo, nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới theo quy định, đảm bảo công tác xử lý nước thải đạt yêu cầu cao nhất”.

Ông Hồ Sỹ Sáu-Giám đốc Nhà máy NutiFood Cao Nguyên tại Khu Công nghiệp Trà Đa (người đứng giữa) giới thiệu về quy trình sản xuất và hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. Ảnh: Minh Phương

Đến thời điểm này, Khu công nghiệp Trà Đa có gần 60 doanh nghiệp đang hoạt động. Cùng với mục tiêu sản xuất-kinh doanh hiệu quả, việc đầu tư cho môi trường được xem là nhiệm vụ bắt buộc. Các doanh nghiệp đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Thay thế nhiên liệu sạch, đầu tư công nghệ xử lý khí - nước thải, trồng cây xanh bao quanh khuôn viên…

Từ doanh nghiệp chế biến thực phẩm đến các ngành công nghiệp phụ trợ, ý thức bảo vệ môi trường đã trở thành văn hóa doanh nghiệp. Không chỉ tuân thủ các quy định, một số đơn vị doanh nghiệp còn chủ động đầu tư công nghệ hiện đại, hướng đến sản xuất carbon thấp - sản xuất sạch hơn, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh doanh và môi trường sống.

Ông Hồ Sỹ Sáu-Giám đốc Nhà máy NutiFood Cao Nguyên-chia sẻ: “Đối với chúng tôi, bảo vệ môi trường luôn là ưu tiên hàng đầu. Nước thải đầu ra được xử lý đạt loại A, cam kết theo chứng nhận đầu tư. Sắp tới, nhà máy cũng sẽ triển khai chương trình kiểm soát khí nhà kính, từ đó có các hành động kịp thời để bảo vệ môi trường, xây dựng nơi làm việc ngày càng xanh-sạch-đẹp và an toàn hơn”.

Ông Lưu Quốc Thạnh-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quicornac (phải) khẳng định nước thải đầu ra của doanh nghiệp luôn đạt chuẩn trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của Khu Công nghiệp Trà Đa. Ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, ông Lưu Quốc Thạnh-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quicornac-cho biết: “Theo quy định của Khu công nghiệp, nồng độ ô nhiễm cho phép của một số thông số tối đa ở mức 400 PPM. Tuy nhiên, chúng tôi luôn xử lý nước thải đạt dưới 50 PPM, bảo đảm nước thải đầu ra trước khi đấu nối vào hệ thống tập trung đều đạt chuẩn. Đây cũng là yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm trước khi quyết định hợp tác, sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp”.

Những nỗ lực tự giác từ doanh nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Sản xuất sạch không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí mà còn nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu “xanh hóa” ngày càng khắt khe của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ sự đồng hành của chính quyền, nhà đầu tư hạ tầng và cộng đồng doanh nghiệp, Khu công nghiệp Trà Đa đang có sự chuyển hướng tích cực trong hành trình trở thành “khu công nghiệp xanh” của Gia Lai.

Ở đó, sự phát triển không chỉ đo bằng con số tăng trưởng mà còn bằng chất lượng môi trường sống, sự hài hòa giữa con người và tự nhiên-thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững của tỉnh.