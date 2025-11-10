Gia Lai tập trung khắc phục sự cố các công trình xử lý chất thải

(GLO)- Ngay sau bão số 13 đi qua, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một số công trình xử lý chất thải thuộc khu vực phía Đông tỉnh để kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, khắc phục các sự cố hư hỏng; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

Ngày 9-11, Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT) thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một số công trình xử lý chất thải trọng điểm ở khu vực phía Đông tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 (bão Kalmaegi).

Đoàn đã khảo sát thực tế tại Nhà máy xử lý nước thải (XLNT) sinh hoạt Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông); Nhà máy XLNT sinh hoạt 2A (phường Quy Nhơn Bắc); Trạm XLNT tập trung Khu công nghiệp Phú Tài và bãi chôn lấp chất thải rắn (CTR) Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây).

Tại thời điểm khảo sát, Nhà máy XLNT sinh hoạt Nhơn Bình và Nhà máy XLNT sinh hoạt 2A ngừng hoạt động do mất điện. Riêng Nhà máy XLNT sinh hoạt Nhơn Bình bị thiệt hại một số hạng mục như: khu vực hố thu gom nước thải đầu vào bị vỡ kính, công đoạn kỵ khí bị rách bạt.

Một số hạng mục tại Nhà máy XLNT sinh hoạt Nhơn Bình bị hư hỏng. Ảnh: Văn Lực

Đối với Trạm XLNT tập trung Khu công nghiệp Phú Tài, hiện trạng hệ thống XLNT không bị hư hỏng; đơn vị quản lý là Công ty Cổ phần (CP) xây dựng Bình Định cho vận hành chạy hệ thống 8 giờ/ngày để đảm bảo công tác XLNT, BVMT.

Trong khi đó, tại bãi chôn lấp CTR Long Mỹ, Công ty CP Môi trường Bình Định đã huy động gần 700 cán bộ, nhân viên triển khai đồng bộ các phương án nhằm đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau bão.

Hiện 17 xe cuốn ép rác, 4 xe hooklift, 4 xe ben, 2 xe manitou, 2 xe đào, 5 xe hút, 2 xe thông tắc, 1 xe cẩu của Công ty CP Môi trường Bình Định hoạt động hết công suất tại bãi chôn lấp CTR Long Mỹ.

Xử lý chất thải tại bãi chôn lấp CTR Long Mỹ. Ảnh: Văn Lực

Ngoài ra, Công ty còn nhận được sự hỗ trợ về nhân lực, phương tiện của Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi và lực lượng công nhân vệ sinh môi trường thuộc 7 phường của thị xã Hoài Nhơn (cũ) để tập trung khắc phục, BVMT sau cơn bão số 13 trên địa bàn 6 phường thuộc khu vực TP. Quy Nhơn (cũ).

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Biên-Giám đốc Công ty CP Môi trường Bình Định, lượng rác thải tiếp nhận tại bãi chôn lấp CTR Long Mỹ trong 2 ngày sau bão (7 và 8-11) lên đến hơn 2.285 tấn/ngày. Ngoài ra, rác sinh hoạt tiếp nhận tại ô A4 có lẫn nhiều cành, lá cây. Bình quân khối lượng rác sinh hoạt được xử lý hằng ngày khoảng 530 tấn, nhưng sau bão tăng lên hơn 1.000 tấn/ngày.

Công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi hỗ trợ các phường thuộc khu vực TP. Quy Nhơn (cũ) vệ sinh môi trường sau cơn bão số 13. Ảnh: Văn Lực

Hiện lưu lượng xe chở chất thải ra vào bãi chôn lấp rất lớn, Công ty tổ chức phân luồng giao thông nhưng do lượng xe tăng đột biến nên vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ (bình quân 3-5 phút/chuyến).

“Hiện khu vực bãi chôn lấp CTR Long Mỹ chưa được cấp điện trở lại, Công ty đang sử dụng máy phát điện lưu động để vận hành trạm cân và hệ thống xử lý nước rỉ rác”-bà Biên cho hay.

Ông Nguyễn Việt Cường-Chi cục trưởng Chi cục BVMT-cho biết: Sau khi khảo sát thực tế một số công trình xử lý chất thải trọng điểm thuộc các địa phương khu vực phía Đông tỉnh, Chi cục đề xuất các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hư hỏng; đảm bảo các công trình xử lý chất thải hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Đối với Nhà máy XLNT sinh hoạt Nhơn Bình, Công ty CP Môi trường Bình Định khẩn trương khắc phục bạt rách, tiến hành vớt cá và rác trong các bể; khởi động các máy phát điện dự phòng tại nhà máy để vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Tại bãi chôn lấp CTR Long Mỹ, Chi cục BVMT đề xuất Công ty CP Môi trường Bình Định phổ biến đến công nhân việc phân loại, tách riêng rác thải sinh hoạt và rác thải từ dọn dẹp cây xanh gãy đổ. Thường xuyên đầm nén rác chặt tại ô A4 nhằm tối ưu diện tích và kéo dài thời gian lưu chứa rác.

Bên cạnh đó, xây dựng phương án nâng đốt hố ga J6, đảm bảo thuận tiện kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố rò rỉ nước rác. Sử dụng máy phát điện dự phòng để bơm nước rỉ rác từ ô A4 về hệ thống, vận hành ngay Trạm xử lý nước rỉ rác nhằm duy trì ổn định hệ vi sinh, tránh hư hại hệ thống.

Ông Nguyễn Việt Cường cũng kiến nghị ngành Điện lực sớm cấp điện lại cho khu vực Nhà máy XLNT sinh hoạt Nhơn Bình, Nhà máy XLNT sinh hoạt 2A và bãi chôn lấp CTR Long Mỹ để đảm bảo công tác xử lý chất thải, BVMT.