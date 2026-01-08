Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 9 căn nhà cho người dân xã Đề Gi

QUÝ HIỀN
(GLO)- Ngày 8-1, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ bàn giao 9 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho các gia đình trên địa bàn xã Đề Gi.

Cụ thể, sáng 8-1, Công an tỉnh bàn giao nhà cho gia đình ông Nguyễn Bá Hồng, ở thôn Chánh Danh và ông Nguyễn Quốc Tịnh, ở thôn Gia Thạnh. Đây là 2 trường hợp thuộc diện hộ nghèo, vì kinh tế khó khăn phải sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát. Trong cơn bão số 13 vừa qua, cả 2 căn nhà đã bị đổ sập hoàn toàn.

ban-giao-nha-cho-ong-tinh.jpg
Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị bàn giao nhà cho gia đình ông Nguyễn Quốc Tịnh, ở thôn Gia Thạnh, xã Đề Gi. Ảnh: Quý Hiền

Để giúp 2 gia đình xây dựng nhà mới, UBND tỉnh và Công an tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình 110 triệu đồng. Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, lực lượng Công an còn hỗ trợ vật liệu xây dựng, ngày công lao động giúp gia đình tiết kiệm chi phí và đảm bảo tiến độ xây dựng.

ban-giao-nha-cho-ong-hong.jpg
Lễ bàn giao nhà cho gia đình ông Nguyễn Bá Hồng, ở thôn Chánh Danh, xã Đề Gi. Ảnh: Quý Hiền

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, riêng tại xã Đề Gi, Công an tỉnh điều động 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà.

Với phương châm hành động “Sớm được 1 ngày thì dân đỡ khổ 1 ngày”, các cán bộ, chiến sĩ đã làm việc không quản ngày đêm, không nề hà gian khó, thời tiết khắc nghiệt để bảo đảm tiến độ đề ra.

Thượng tá Hồ Hiến Chương - Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) chia sẻ: “Tổ công tác tại xã Đề Gi được Công an tỉnh phân công số lượng nhà nhiều nhất toàn lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và tình cảm đối với nhân dân. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu cũng quyết tâm hoàn thành đúng và vượt tiến độ”.

can-bo-chien-si-lam-viec-xuyen-dem-tai-cong-trinh-nha-ong-hong.jpg
Cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên Tết Dương lịch tại công trình nhà ông Nguyễn Bá Hồng để đảm bảo kịp tiến độ. Ảnh: Quý Hiền

Trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”, chiều cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức bàn giao cho người dân 7 căn nhà xây dựng tại khu tái định cư thôn An Quang Đông, xã Đề Gi. Đây là số trường hợp có nhà bị sập hoàn toàn tại vùng bị triều cường, sạt lở đe dọa nghiêm trọng thuộc khu dân cư khu vực phía Đông đường ven biển (gần cầu Đề Gi).

Tính đến nay, toàn bộ 11 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Đề Gi mà Công an tỉnh Gia Lai tham gia hỗ trợ xây dựng đều đã hoàn thành, sớm hơn 7 ngày so với yêu cầu của Chính phủ.

