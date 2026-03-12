Xã Ia Hiao tổ chức mừng thọ 127 người cao tuổi

(GLO)- Ngày 12-3, UBND xã Ia Hiao tổ chức lễ mừng thọ cho 127 cụ từ 70 đến trên 100 tuổi.

Theo đó, lãnh đạo xã Ia Hiao đã trao giấy mừng thọ và quà chúc thọ theo quy định cho 127 người cao tuổi, trong đó có 4 cụ trên 100 tuổi, 8 cụ tròn 95 tuổi, 14 cụ tròn 85 tuổi, 22 cụ tròn 80 tuổi, 13 cụ tròn 75 tuổi và 66 cụ tròn 70 tuổi.

Lãnh đạo xã Ia Hiao trao giấy mừng thọ và quà chúc thọ cho người cao tuổi. Ảnh: ĐVCC

Theo lãnh đạo xã Ia Hiao, trong những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn luôn phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao - trao quà cho người cao tuổi trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Văn Phương nhấn mạnh: Đảng ủy, chính quyền xã sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi; đồng thời mong muốn các cụ tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.