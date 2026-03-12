Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 bàn giao “Nhà đồng đội” cho công nhân khó khăn

Ngôi nhà có tổng diện tích 71 m², gồm: 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 công trình vệ sinh khép kín.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 cùng đại diện địa phương cắt băng khánh thành, bàn giao "Nhà đồng đội" cho gia đình chị Kpuih H’Mleh (làng Bua, xã Ia Pnôn). Ảnh: Thanh Quý

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, chào mừng Binh đoàn 15 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã chủ động rà soát, đề nghị Binh đoàn 15 hỗ trợ xây dựng hàng trăm ngôi “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết” cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Riêng trong năm 2025, đơn vị đã xây dựng 24 căn nhà và sửa chữa 10 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2026, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 triển khai hỗ trợ xây dựng 11 căn “Nhà đồng đội”.