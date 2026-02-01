Trao 100 suất quà cho người dân khó khăn xã Ia Hiao

(GLO)- Ngày 31-1, UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) và Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” năm 2026.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Đình Thắng - Đại diện Cục An ninh nội địa, Bộ Công an tại tỉnh Gia Lai; Đỗ Xuân Hưng - Trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai; Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Hiao, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã và đông đảo bà con nhân dân các thôn, buôn trên địa bàn.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 suất quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, bánh kẹo…

Ban tổ chức trao 100 suất quà cho các hộ khó khăn tại xã Ia Hiao. Ảnh: ĐVCC

Những phần quà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần động viên các hộ gia đình vượt qua khó khăn, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí vui tươi, đầm ấm và nghĩa tình.