Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi “Đoàn viên khéo tay - Giữ hồn Tết Việt”, trao 120 suất quà Tết

MINH CHÍ
(GLO)- Ngày 28-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội thi “Đoàn viên khéo tay - Giữ hồn Tết Việt” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

cac-doi-thi-tham-gia-hoi-thi-doan-vien-kheo-tay-giu-hon-tet-viet-tai-nha-van-hoa-lao-dong-tinh-gia-lai.jpg
Các đội thi tham gia hội thi “Đoàn viên khéo tay - Giữ hồn Tết Việt” tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Chí

Hội thi thu hút 70 thí sinh đến từ 10 đội thi thuộc các công đoàn phường: Pleiku, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Ayun Pa và An Khê.

Hội thi có các nội dung: chế biến và trưng bày bánh, mứt (ít nhất 3 loại bánh, mứt dân gian, truyền thống); trang trí một mâm trái cây ngày Tết; viết thư pháp dưới hình thức câu đối, câu chúc, chữ đơn hoặc bằng chữ thư pháp (chữ Quốc ngữ hoặc Hán - Nôm) với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Công đoàn, mừng Đảng, mừng Xuân, truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu thảo và lời chúc năm mới.

Bên cạnh đó, các đội còn trang trí không gian và thuyết trình về ý nghĩa, nội dung sản phẩm dự thi.

cac-thi-sinh-tham-gia-hoi-thi-trung-bay-nhung-mon-banh-mut-dac-trung-ngay-tet.jpg
Các thí sinh tham gia hội thi trưng bày các món bánh, mứt đặc trưng ngày Tết. Ảnh: Minh Chí

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội thi. Trong đó, giải nhất thuộc về đội “Hồn Tết Việt” (Công đoàn phường Pleiku), là liên quân từ các công đoàn cơ sở (CĐCS): Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Y dược Cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Công ty TNHH Đồng Chánh Thịnh và Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt.

Hai giải nhì được trao cho CĐCS Trường Cao đẳng Gia Lai (Công đoàn phường Diên Hồng) và Công đoàn phường An Khê. Ba giải ba thuộc về các đội liên quân của Công đoàn phường An Phú, Thống Nhất và Pleiku.

ban-to-chuc-trao-giai-nhat-nhi-cho-cac-doi-thi.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các đội thi. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cũng tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”. Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 120 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng), trao 45 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng).

z7477841787666-7cc8e35677f98c92ce87518607a47045.jpg
Trao các suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Chí
null