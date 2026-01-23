Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chợ Tết Công đoàn trực tuyến: Nhiều ưu đãi cho đoàn viên, người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chợ Tết Công đoàn trực tuyến Xuân 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai là kênh mua sắm tiện lợi với nhiều ưu đãi dành cho đoàn viên, người lao động trên cả nước. 

Tại Gia Lai, hơn 4.000 đoàn viên được hỗ trợ voucher mua hàng trị giá 500 nghìn đồng, góp phần giúp gia đình có thêm điều kiện đón Tết vui vẻ, ấm áp.

Người lao động được hỗ trợ sắm Tết

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng lan tỏa sâu rộng, việc chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động cũng được các cấp Công đoàn triển khai bằng nhiều cách làm mới, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn.

Một trong những điểm nhấn dịp Tết Bính Ngọ là việc Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức sàn giao dịch Chợ Tết Công đoàn trực tuyến từ ngày 6-1 đến 4-3-2026.

cho-tet-cong-doan-3.jpg
Giao diện Chợ Tết Công đoàn trực tuyến do Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai. Ảnh: ĐVCC

Khác với hình thức mua sắm truyền thống, Chợ Tết Công đoàn trực tuyến được xây dựng trên nền tảng website và ứng dụng di động thân thiện, dễ sử dụng.

Trên sàn giao dịch này, hàng nghìn mặt hàng phục vụ nhu cầu dịp Tết được cung ứng gồm thực phẩm, đồ gia dụng, giỏ quà. Các sản phẩm đều bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng...

Tại Gia Lai, chương trình nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, người lao động. Toàn tỉnh có 4.075 đoàn viên được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng voucher mua hàng trị giá 500 nghìn đồng/phiếu khi tham gia Chợ Tết Công đoàn trực tuyến Xuân 2026.

Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp người lao động giảm gánh nặng chi phí mua sắm, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

cho-tet-cong-doan-2.jpg
Người lao động trên địa bàn tỉnh nhận sản phẩm mua từ Chợ Tết Công đoàn trực tuyến. Ảnh: ĐVCC

Để chương trình thực sự phát huy hiệu quả, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, người lao động đăng ký tài khoản, truy cập sàn giao dịch và thực hiện mua sắm.

Với nhiều công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu vực xa trung tâm, hình thức mua sắm trực tuyến không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức đi lại mà còn giúp họ chủ động lựa chọn những sản phẩm cần thiết cho gia đình trong dịp Tết.

Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh, đến ngày 21-1, toàn tỉnh phát sinh 3.115 đơn hàng của đoàn viên, người lao động trên Chợ Tết Công đoàn trực tuyến. Trong đó, 1.467 đơn đã giao thành công, 1.462 đơn đang vận chuyển, 78 đơn chờ xác nhận và 108 đơn thuộc các trạng thái khác.

Những con số này cho thấy mức độ quan tâm, tin tưởng và sự tham gia chủ động của đoàn viên, người lao động đối với mô hình mua sắm mới mẻ này.

Không chỉ mang lại giá trị vật chất, Chợ Tết Công đoàn trực tuyến còn thể hiện rõ nỗ lực đổi mới, sáng tạo của tổ chức Công đoàn trong việc ứng dụng công nghệ số để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Mua sắm thuận tiện, tiết kiệm chi phí

Chị Nguyễn Thị Lệ Thu (42 tuổi, khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, nhân viên tạp vụ của Công ty TNHH Thành Ngân) là một trong những đoàn viên được nhận voucher mua sắm trên Chợ Tết Công đoàn trực tuyến.

Là mẹ đơn thân nuôi 2 con, trong đó một người đang học cao đẳng năm thứ nhất, một người học đại học năm thứ ba, cuộc sống của gia đình chị gặp nhiều khó khăn.

cho-tet-cong-doan-1.jpg
Chị Nguyễn Thị Lệ Thu - tạp vụ của Công ty TNHH Thành Ngân - chia sẻ về bộ chảo chống dính mua từ Chợ Tết Công đoàn trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Muội

Với voucher trị giá 500 nghìn đồng, chị Thu lựa chọn mua một bộ chảo chống dính. “Chảo dày dặn, dùng rất tốt. Bộ chảo có 3 cái, tôi tặng mẹ mình 1 cái, bà thích lắm” - chị Thu chia sẻ.

Với chị, món quà không chỉ có giá trị sử dụng mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn trong những ngày cận Tết.

Tại Công ty TNHH một thành viên Ô tô Gia Lai (phường An Phú), chị Nguyễn Thị Lan Hương - cán bộ Công đoàn - cho biết: Đơn vị có 7 người lao động được nhận voucher từ chương trình.

Để bảo đảm ai cũng sử dụng thuận lợi, Công đoàn cơ sở đã trực tiếp hỗ trợ đăng ký số điện thoại, đặt hàng trên Chợ Tết Công đoàn trực tuyến cho người lao động. Đến thời điểm này, hầu hết đơn hàng của công nhân trong công ty đã được giao thành công.

Anh Nguyễn Văn Chung (31 tuổi, nhân viên kỹ thuật sơn của Công ty TNHH một thành viên Ô tô Gia Lai) cho biết: Anh sử dụng voucher để mua nồi chiên không dầu thay cho chiếc nồi cũ của gia đình.

“Giá trị voucher vừa đủ, tôi không phải bù thêm tiền. Đồ dùng cần thiết, lại được hỗ trợ nên tôi rất hài lòng” - anh Chung nói.

Tương tự, tại Công ty TNHH Minh Phước (phường Quy Nhơn Tây), chị Lê Thị Hiền Diệu - cán bộ Công đoàn - cho biết: 6/7 người lao động của công ty lựa chọn đặt các suất quà bánh kẹo, nhu yếu phẩm để chuẩn bị cho Tết; trường hợp còn lại do trục trặc về số điện thoại đăng ký nên đang chờ điều chỉnh. Phần lớn công nhân đều tận dụng tối đa giá trị voucher khi mua sắm.

Theo chị Diệu, niềm vui của người lao động khi nhận quà Tết thông qua hình thức mua sắm trực tuyến là động lực để Công đoàn cơ sở tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đoàn viên tốt hơn.

Chị cũng mong muốn trong những năm tới, mỗi Công đoàn cơ sở sẽ được phân bổ nhiều voucher hơn để thêm nhiều công nhân được hưởng niềm vui Tết từ chương trình.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đak Sơmei vui mùa đót

Rộn ràng mùa đót ở Đak Sơmei

Đời sống

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, hoa đót nở rộ khắp triền rừng. Từ sáng sớm, người dân xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã vào rừng hái đót với mong muốn có thêm khoản thu nhập cho gia đình.

Thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại bệnh viện

Thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại bệnh viện

Đời sống

(GLO)- Trước tình trạng nguồn máu dự trữ dần cạn kiệt, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã kêu gọi, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, số lượng người tham gia hiến máu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Lễ bàn giao nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sró, huyện Kông Chro trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung vào sáng ngày 15-1.

Hoàn thành sớm “Chiến dịch Quang Trung” ở xã vùng khó

Đời sống

(GLO)- Các ngôi nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” sớm hoàn thành và bàn giao vào sáng 15-1 không chỉ giúp người dân xã Sró có nơi ở an toàn mà còn được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong niềm vui mới. Đây cũng là điểm tựa giúp người dân vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm ổn định cuộc sống.

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông

Đời sống

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu thiết lập lộ trình phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026.

Tươi vui những làng tái định cư

Đổi thay những làng tái định cư

Đời sống

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, các làng tái định cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây tỉnh Gia Lai khoác lên mình một diện mạo mới ấm áp, tươi vui. Chuẩn bị vui xuân, đón Tết, bà con nơi đây bày tỏ sự niềm tin về một cuộc sống ổn định và ngày càng tốt đẹp hơn.

Lễ ra quân triển khai mô hình Tuyến đường số tại tổ dân phố Trần Phú, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai “Tuyến đường số” tại phường Bình Định

Xã hội

(GLO)- Ngày 11-1, tổ dân phố Trần Phú (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình “Tuyến đường số” nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu dân cư, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tăng cường sử dụng công nghệ số trong xây dựng đời sống khu dân cư.

Lưu giữ kỷ vật thời bao cấp

Lưu giữ kỷ vật thời bao cấp

Đời sống

(GLO)- Khi ngắm nhìn những kỷ vật thời bao cấp vẫn còn được giữ lại cho đến nay, chợt hiểu vì sao những món đồ xưa cũ này lại được trân trọng đến thế. Chúng không chỉ là sự hoài cổ mà còn nhắc nhở về lòng biết ơn dành cho những điều ta đang có.

Dịch vụ thuê dọn nhà tăng mạnh

Dịch vụ thuê dọn nhà tăng mạnh

Đời sống

(GLO)- Còn hơn 1 tháng nữa đến Tết nguyên đán Bính Ngọ, nhu cầu thuê dịch vụ dọn nhà tăng mạnh. Không chỉ giúp các gia đình giảm áp lực dọn dẹp, thị trường dịch vụ vệ sinh còn tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, nhất là trong bối cảnh vừa trải qua một năm nhiều thiên tai, biến động.

Lan tỏa “Tết Nhân ái”, sẻ chia đến người yếu thế

Lan tỏa “Tết Nhân ái”, sẻ chia đến người yếu thế

Đời sống

(GLO)- Triển khai chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu hỗ trợ ít nhất 60.750 suất quà nhằm góp phần chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị thiên tai, người khuyết tật, yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

Đời sống

(GLO)- Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ mở ra chặng đường phát triển mới cho hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh. Hòa chung không khí phấn khởi hướng về sự kiện quan trọng này, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết.

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

Đời sống

(GLO)- Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở tại xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) hiện còn vướng quy định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, đe dọa mất an toàn tính mạng người dân.

null