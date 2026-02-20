Tăng gia sản xuất, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho bộ đội

(GLO)- Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn phía Tây tỉnh đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch, tại chỗ cho bộ đội.

Qua đó, các đơn vị đã góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến Đồn Biên phòng Ia Nan (xã Ia Nan) những ngày này, chúng tôi không khỏi ấn tượng trước những vườn rau xanh mơn mởn. Dưới bàn tay chăm sóc của người lính, những luống cải bắp, súp lơ sinh trưởng tốt, cho năng suất cao ngay trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng biên giới phía Tây tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) tăng gia sản xuất. Ảnh: V.H

Trung tá Lê Tuấn Anh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan - cho biết: “Mùa này, ban đêm ở khu vực biên giới khá lạnh, là điều kiện thuận lợi cho rau xanh phát triển, tuy nhiên, sương muối về đêm cũng gây ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy, sau giờ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ đều tự giác ra vườn tăng gia; mỗi sáng sớm tưới nước để rửa sương, bảo vệ cây trồng”.

Đồn Biên phòng Ia O (xã Ia O) được nhiều người gọi vui là “đệ nhất khó” trong tăng gia sản xuất do đất đai cằn cỗi, nhiều đá. Để có đất tăng gia, cán bộ, chiến sĩ phải nhặt từng viên đá nhỏ, di dời các tảng đá lớn. Trung tá Huỳnh Ngọc Phú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O - cho biết: Bên cạnh cải tạo đất, đơn vị chú trọng áp dụng các biện pháp chăm sóc an toàn như sử dụng hỗn hợp ớt, gừng giã nhuyễn ngâm rượu pha loãng để phòng trừ sâu bệnh. Cách làm này vừa hiệu quả, vừa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 34 cũng chủ động đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đáp ứng đủ nhu cầu rau xanh, thịt, trứng cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Trần Trung Hiếu - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320 - cho biết: Hằng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân, cơ quan; đồng thời lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với mùa vụ, điều kiện đóng quân để đưa vào sản xuất.

Hiện đơn vị có hơn 10.000 m² đất chuyên canh, gối vụ trồng các loại rau như bắp cải, cải xanh, cải ngọt, rau muống, súp lơ, xà lách, rau dền; cùng hàng trăm mét vuông giàn trồng bầu, bí, mướp. Ngoài ra, đơn vị còn trồng thêm nhiều loại rau gia vị nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Đóng quân dưới chân “cổng trời” Mang Yang, nơi địa hình khắc nghiệt, nhiều đá sỏi nhưng với tinh thần lao động hăng say, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đã biến khu đất cằn cỗi thành những vườn rau, giàn bầu bí xanh tốt.

Chiến sĩ Phan Văn Phương - Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 7 - chia sẻ: “Sau giờ huấn luyện và sinh hoạt thể thao, chúng tôi đều xuống vườn tăng gia sản xuất. Tự tay trồng, chăm sóc rau và thấy thành quả lao động của mình được đưa vào bữa ăn hằng ngày, bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, ai cũng cảm thấy rất tự hào”.

Thượng tá Lê Hồng Thạch - Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7 - cho biết: Khó khăn của đơn vị không chỉ ở thời tiết, khí hậu mà còn vì đất đai cằn cỗi. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ phải chở đất từ nơi khác về trộn với phân bò, phân dê để cải tạo đất; đồng thời dựng nhà lồng che mưa nắng cho vườn rau. Nhờ đó, đến nay, đơn vị đã chủ động được nguồn rau xanh, thịt, trứng phục vụ bữa ăn, bảo đảm sức khỏe bộ đội; quân số khỏe hằng năm luôn đạt trên 99%.

Mô hình nuôi chim cút lấy trứng của Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34). Ảnh: V.H

Ghé thăm khu tăng gia sản xuất của các đơn vị trong Quân đoàn 34, có thể thấy rõ sự cần cù, sáng tạo của những người lính. Các khu vực này được quy hoạch bài bản, nhà lồng che mưa nắng được dựng kiên cố; bên trong là những luống rau thẳng tắp, xanh tốt, những giàn bầu bí sai quả. Khu chăn nuôi gia súc, gia cầm cùng hàng trăm nghìn mét vuông mặt nước nuôi cá cũng được xây dựng khoa học.

Nhờ đó, hàng năm, sản lượng rau, củ, quả của các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 34 cung cấp cho bộ đội đạt bình quân 12,5 kg/người/tháng; thịt heo nạc hơn 1,5 kg/người/tháng; thịt gia cầm 2,18 kg/người/tháng; thịt bò 0,52 kg/người/tháng, đều vượt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, các đơn vị còn bảo đảm cung cấp trái cây phục vụ cán bộ, chiến sĩ.

Nhờ thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất, hằng năm, các đơn vị luôn chủ động đủ rau xanh, thực phẩm phục vụ cán bộ, chiến sĩ. Những ngày cuối năm, bên cạnh nguồn thực phẩm thường xuyên, các đơn vị còn chủ động chuẩn bị rau, củ, quả phục vụ bộ đội đón Tết cổ truyền, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết.