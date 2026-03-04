Cà chua rớt giá: Nông dân phường An Phú rơi vào cảnh khó khăn

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

CHU HẰNG CHU HẰNG LẠC HÀ LẠC HÀ

Những ngày đầu tháng 3, tại các khu vườn thuộc phường An Phú (tỉnh Gia Lai), cà chua chín đỏ rực. Tuy nhiên, giá thu mua chỉ còn 1.000 - 2.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, khiến bà con nông dân rơi vào cảnh khó khăn.

Phường An Phú hiện có 729 ha rau, trong đó, cà chua đang thu hoạch là 7 ha của 15 hộ. Hiện tại, vẫn còn lượng lớn cà chua chưa tiêu thụ được.

ca-chua-chin-rung.jpg
Cà chua chín rụng đầy vườn nhưng giá xuống thấp khiến người trồng không muốn thu hái.
﻿Ảnh: Lạc Hà

Ngồi bên vườn cà chua đang chín rộ, bà Nguyễn Thị Yến (SN 1970, trú tổ 6, phường An Phú) không giấu được nỗi lo: “Mọi năm, giá cà chua thu mua tại vườn dao động trong khoảng 5.000 - 7.000 đồng/kg. Năm nay chỉ còn 1.000 - 2.000 đồng mà vẫn khó bán”.

Gia đình bà Yến trồng 700 m² cà chua, đầu tư khoảng 11 triệu đồng. Từ đầu vụ đến nay, bà mới bán được hơn 2 tấn, trong khi vẫn còn hơn 2 tấn giữa vụ chưa thu hoạch. Nếu gặp mưa, cà chua dễ bị thối, rụng.

dsc08443.jpg
Bà Yến thấp thỏm khi vẫn còn hơn 2 tấn cà chua giữa vụ chưa thu hoạch. Ảnh: Chu Hằng

Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Trung (SN 1979, làng Nha Hyơn, phường An Phú) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Với 3.000 m² cà chua, ông đã đầu tư gần 50 triệu đồng. Ông đã bán được khoảng 3 tấn trước Tết với giá 4.000 - 6.000 đồng/kg. Thời điểm hiện tại, cà chua rớt giá thê thảm khiến việc thu hoạch không đủ trả tiền công.

dsc08477.jpg
Anh Nguyễn Vũ Phú Trường mong mọi người chung tay "giải cứu" cà chua.
﻿Ảnh: Lạc Hà

“Tôi trồng cà chua đã nhiều năm nhưng năm nay là giá thấp nhất. Quả chín rụng đầy vườn, chỉ còn cách cho bò ăn. Thương lái cũng ngại mua vì không đủ chi phí vận chuyển” - ông Trung nói.

Anh Đinh Xuân Lộc (SN 1985, trú tại tổ 9, phường An Phú) cho biết: “Nhà tôi có 3 sào cà chua. Giữa vụ mà giá đã thấp thế này, coi như mất vốn. Công chăm sóc mấy tháng trời giờ đổ sông đổ biển”.

Trước tình hình đó, một số cá nhân đã đứng ra kêu gọi “giải cứu” cà chua thông qua mạng xã hội. Anh Nguyễn Vũ Phú Trường (tổ 9, phường An Phú) cho biết đã hỗ trợ tiêu thụ gần 1 tấn cà chua với giá 2.000 đồng/kg. Tuy nhiên, lượng cà chua tồn đọng vẫn còn rất lớn, lên đến hàng chục tấn.

dsc08480.jpg
Cà chua rụng đầy vườn. Ảnh: Chu Hằng

Ông Lộc chia sẻ: “Tổ 9 có khoảng 10 hộ trồng cà chua nhưng năm nay đều khó khăn. Chúng tôi chỉ mong có thêm nhiều người đến tham quan, mua giúp để bù đắp phần nào chi phí”.

Cà chua rớt giá, bà con nông dân phường An Phú (tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh lao đao.
﻿Thực hiện: Lạc Hà-Chu Hằng

Bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1977, trú tổ 4 Tây Sơn, phường Pleiku) cho biết: Sau khi thấy thông tin kêu gọi “giải cứu” cà chua trên mạng xã hội, bà đã chủ động tìm đến tận vườn để mua 20 kg về sử dụng và tặng người thân. “Cà chua ở đây quả to, chín đều, chất lượng rất tốt. Thấy bà con khó khăn nên tôi mua ủng hộ, coi như góp chút sức nhỏ giúp nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này” - bà Hồng nói.

Ông Nguyễn Hữu Tài - Chủ tịch Hội Nông dân phường An Phú - thông tin: Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân phường đã chỉ đạo các chi hội tìm mối tiêu thụ giúp bà con nông dân. Trong buổi sáng 3-3, Hội đã kết nối tiêu thụ được 800 kg cà chua của 4 hộ dân. Trong vài ngày tới, Hội tiếp tục kêu gọi hội viên và phối hợp với các đoàn thể để kêu gọi và vận động tìm mối tiêu thụ cho nông dân.

