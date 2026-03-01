Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống

Ia Nan tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2026

NGỌC DUY

(GLO)- Ngày 28-2, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan và các đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026.

anh-truong-chan-sang-chu-nhiem-cau-lac-bo-tieng-anh-vi-cong-dong-binh-duong-trao-tang-may-photocopy-cho-don-bien-phong-ia-nan-tai-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-nam-2026.jpg
Anh Trương Chấn Sang (bìa phải) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương trao tặng máy photocopy cho Đồn Biên phòng Ia Nan. Ảnh: Ngọc Duy

Tại chương trình, Câu lạc bộ Tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương đã trao tặng 1 máy photocopy trị giá 25 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Ia Nan.

Ban tổ chức trao 150 suất quà gồm gạo, mì tôm, mắm, muối và nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 100 chiếc ba lô và dụng cụ học tập cho học sinh trên địa bàn xã. Tổng trị giá các phần quà gần 100 triệu đồng.

“Gian hàng 0 đồng” cũng được tổ chức, tạo điều kiện để người dân lựa chọn các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

z7573202613389-426e533f0aba584ef0b11e4e3268c7d8.jpg
Đại diện Ban tổ chức trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Nan. Ảnh: Ngọc Duy

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương, khen thưởng Trung tá Hứa Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và 17 tổ tự quản có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ban tổ chức đồng thời trao quà cho 30 gia đình chính sách và 20 học sinh nghèo vượt khó.

Chương trình còn diễn ra các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tổ chức trò chơi dân gian, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đây là năm thứ 6 chương trình được Câu lạc bộ Tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị tổ chức tại Gia Lai, góp phần lan tỏa tinh thần hướng về biên cương, chăm lo đời sống người dân vùng biên.

null