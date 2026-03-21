Đoàn công tác Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đi thực tế tại Đồn Biên phòng Ia O

(GLO)- Ngày 20 và 21-3, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức chuyến đi thực tế tại Đồn Biên phòng Ia O.

Đoàn công tác do ông Trần Quốc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn. Trong thời gian làm việc, đoàn tập trung tìm hiểu tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O.

Đoàn cán bộ, phóng viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức đi thực tế tại Đồn Biên phòng Ia O. Ảnh: N.T

Đoàn cũng khảo sát thực tế đời sống nhân dân trên địa bàn; ghi nhận kết quả phối hợp giữa lực lượng Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Hoạt động đi thực tế tại cơ sở được Hội Nhà báo tỉnh duy trì thường xuyên trong những năm qua. Qua đó, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh nghề nghiệp, nâng cao tính chân thực, khách quan trong tác phẩm báo chí; đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa báo chí với lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới.

Đoàn Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tặng quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O. Ảnh: N.T

Đây cũng là dịp để các phóng viên, nhà báo trao đổi nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tác nghiệp trong môi trường đặc thù; cập nhật thông tin, tư liệu sinh động phục vụ công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O một số phần quà lưu niệm, 150 bản sách cùng các ấn phẩm báo chí Xuân Bính Ngọ 2026.