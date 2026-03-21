Đoàn công tác Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đi thực tế tại Đồn Biên phòng Ia O

NGUYỄN TÚ
(GLO)- Ngày 20 và 21-3, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức chuyến đi thực tế tại Đồn Biên phòng Ia O. 

Đoàn công tác do ông Trần Quốc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn. Trong thời gian làm việc, đoàn tập trung tìm hiểu tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O.

Đoàn cán bộ, phóng viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức đi thực tế tại Đồn Biên phòng Ia O. Ảnh: N.T

Đoàn cũng khảo sát thực tế đời sống nhân dân trên địa bàn; ghi nhận kết quả phối hợp giữa lực lượng Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Hoạt động đi thực tế tại cơ sở được Hội Nhà báo tỉnh duy trì thường xuyên trong những năm qua. Qua đó, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh nghề nghiệp, nâng cao tính chân thực, khách quan trong tác phẩm báo chí; đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa báo chí với lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới.

Đoàn Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tặng quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O. Ảnh: N.T

Đây cũng là dịp để các phóng viên, nhà báo trao đổi nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tác nghiệp trong môi trường đặc thù; cập nhật thông tin, tư liệu sinh động phục vụ công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O một số phần quà lưu niệm, 150 bản sách cùng các ấn phẩm báo chí Xuân Bính Ngọ 2026.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Những đóa hoa kiên cường

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ chống chọi với bệnh tật bằng nghị lực sống bền bỉ, âm thầm mà phi thường. Họ được ví như những đóa hoa kiên cường trong nghịch cảnh. 

Rực rỡ “Tuần lễ Áo dài”

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phong phú, tạo nên không khí sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026). 

Hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất thi công Dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Ngày 6-3, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Các nhà thầu đã hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

