Công an xã Chư Sê bàn giao tài sản bị đánh rơi cho người dân

(GLO)- Khoảng 14 giờ ngày 3-6, chị Huỳnh Thị Kim Yến (trú ở phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) vận chuyển 3 thùng xốp chứa khoảng 34 kg yến thô (trị giá khoảng 300 triệu đồng) bằng xe khách 16 chỗ theo hướng từ xã Chư Sê về phường Ayun Pa.

Trong quá trình di chuyển, số hàng trên bị rơi dọc đường. Phát hiện tài sản có giá trị lớn bị thất lạc, chị Yến đã trình báo Công an xã Chư Sê để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Công an Chư Sê bàn giao tài sản bị thất lạc cho chị Yến. Ảnh: Ngọc Lợi

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Chư Sê đã khẩn trương triển khai lực lượng rà soát, xác minh các tuyến đường và khu vực liên quan. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, trong quá trình tìm kiếm trên quốc lộ 25, đoạn qua thôn Phú Cường, lực lượng Công an xác định ông Phan Đình Hanh (trú thôn Phú Cường, xã Chư Sê) đã nhặt được 3 thùng xốp màu vàng nói trên và chủ động bàn giao cho cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tài sản, Công an xã Chư Sê nhanh chóng xác minh, liên hệ với chị Huỳnh Thị Kim Yến để hoàn tất thủ tục trao trả. Nhận lại toàn bộ số tài sản bị đánh rơi, chị Yến bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến ông Phan Đình Hanh và cán bộ, chiến sỹ Công an xã Chư Sê.